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Сегодня, 14:59 1

На Амур.инфо консультирует специалист по детскому отдыху

На Амур.инфо консультирует специалист по детскому отдыху

На сайте Амур.инфо в рубрике «Эксперты» на вопросы, касающиеся детского оздоровительного отдыха, ответит Жанна Скубовская.

Жанна Владимировна готова ответить на вопросы, касающиеся организации летнего отдыха и оздоровления детей в загородном лагере, дать совет всем родителям, а также тем, кто впервые отправляет своего ребенка в детский загородный лагерь, рассказать об образовательных программах, летних сменах, навыках и умениях, которые может получить подросток за время отдыха в загородном лагере.

Вопросы эксперту можно задавать здесь.

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#дети #жизнь #здоровье #отдых

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    58 минут назад

    Какой лагерь вы считаете лучшим в области?

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