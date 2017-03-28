На Амур.инфо консультирует специалист по детскому отдыху
На сайте Амур.инфо в рубрике «Эксперты» на вопросы, касающиеся детского оздоровительного отдыха, ответит Жанна Скубовская.
Жанна Владимировна готова ответить на вопросы, касающиеся организации летнего отдыха и оздоровления детей в загородном лагере, дать совет всем родителям, а также тем, кто впервые отправляет своего ребенка в детский загородный лагерь, рассказать об образовательных программах, летних сменах, навыках и умениях, которые может получить подросток за время отдыха в загородном лагере.
Вопросы эксперту можно задавать здесь.
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