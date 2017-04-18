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В Благовещенске мотоциклист попытался скрыться от полиции

В Благовещенске мотоциклист попытался скрыться от полиции
Фото: ИА «Сканер»

Днем в пятницу, 21 апреля, в Благовещенске мотоциклист проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. В результате он попал в аварию.

Как сообщает корреспондент ИА «Сканер», патруль ГИБДД находился в районе перекрестка улиц Тенистой и Островского. Мимо ехал мужчина на мотоцикле Honda. Стражи порядка потребовали его остановиться, но тот требование проигнорировал и попытался скрыться. За нарушителем организовали погоню. В районе перекрестка улиц Литейной и Островского мотоциклист попал в ДТП.

Известно, что мужчина отделался ушибами и от госпитализации отказался.

Просмотров всего: 828

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    он тренировался. завтра же мотокросс на золотой миле)))

  • Nebo

    Nebo
    42 минуты назад

    Лошара в квадрате. Первое, что без прав передвигается. Второе , что на таком моталке от ментов не ушёл . Ходи пешком !!!!

  • Лакост

    Лакост
    6 минут назад

    Ну и славненько.

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