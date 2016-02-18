Благовещенка с 26 кошками предлагает бесплатную комнату за помощь по хозяйству

Благовещенской пенсионерке Любови Рыжковой, в квартире которой живут 26 кошек, нужна помощь. Женщина предлагает бесплатную комнату тому, кто согласится помогать ей по хозяйству и ухаживать за четвероногими питомцами.

О пожилой горожанке Амур.инфо писало в феврале 2016 года. Тогда у нее жили 22 кошки. Сейчас питомцев 26, однако, рассказала она ИА «Амур.инфо», временами их количество доходило до 30. Нескольких удалось пристроить. Женщине 71 год, и справляться со «зверинцем» ей все сложнее.

«Я в очень тяжелом состоянии, сама еле хожу. За кошечками практически не могу ухаживать. Я комнату раньше сдавала для того, чтобы кошек прокормить, а сейчас вот решила пойти на это (пустить жильца бесплатно – Прим. ред.). Главное, что уход за ними нужен. А раздавать пыталась – никто не берет, никому это не надо. Вот нести сюда – приносят. Понатаскали мне, как говорится. Они же все не мои, а приемные», – говорит Любовь Рыжкова.

Последний раз кошку женщине подкинули четыре дня назад. «А что поделать, – отмечает горожанка, – животные же здесь ни при чем, они не должны страдать».

Все питомцы, со слов Любови Рыжковой, стерилизованные и кастрированные, между собой не размножаются. Горожанин, который решит занять комнату, должен помогать женщине по хозяйству, ухаживать за кошками. Пока же, говорит она, у нее даже нет возможности куда-то отлучиться.

Телефоны для связи с Любовью Семеновной Рыжковой: 51-10-04 и 8-914-568-35-29.

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#животные #жизнь

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Александр Авдеев