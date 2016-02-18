Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:09 5

Благовещенка с 26 кошками предлагает бесплатную комнату за помощь по хозяйству

Благовещенка с 26 кошками предлагает бесплатную комнату за помощь по хозяйству

Благовещенской пенсионерке Любови Рыжковой, в квартире которой живут 26 кошек, нужна помощь. Женщина предлагает бесплатную комнату тому, кто согласится помогать ей по хозяйству и ухаживать за четвероногими питомцами.

О пожилой горожанке Амур.инфо писало в феврале 2016 года. Тогда у нее жили 22 кошки. Сейчас питомцев 26, однако, рассказала она ИА «Амур.инфо», временами их количество доходило до 30. Нескольких удалось пристроить. Женщине 71 год, и справляться со «зверинцем» ей все сложнее.

«Я в очень тяжелом состоянии, сама еле хожу. За кошечками практически не могу ухаживать. Я комнату раньше сдавала для того, чтобы кошек прокормить, а сейчас вот решила пойти на это (пустить жильца бесплатно – Прим. ред.). Главное, что уход за ними нужен. А раздавать пыталась – никто не берет, никому это не надо. Вот нести сюда – приносят. Понатаскали мне, как говорится. Они же все не мои, а приемные», – говорит Любовь Рыжкова.

Последний раз кошку женщине подкинули четыре дня назад. «А что поделать, – отмечает горожанка, – животные же здесь ни при чем, они не должны страдать».

Все питомцы, со слов Любови Рыжковой, стерилизованные и кастрированные, между собой не размножаются. Горожанин, который решит занять комнату, должен помогать женщине по хозяйству, ухаживать за кошками. Пока же, говорит она, у нее даже нет возможности куда-то отлучиться.

Телефоны для связи с Любовью Семеновной Рыжковой: 51-10-04 и 8-914-568-35-29.

Просмотров всего: 1019

#животные #жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • sinica

    sinica
    39 минут назад

    Кошки шикарные, странно, что их не разбирают

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Мужественная женщина!

  • Сыроежка

    Сыроежка
    24 минуты назад

    ну что? найдется Маленький Мук?)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 минут назад

    Тут нужен человек с полностью убитым обонянием. Иначе не справится.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 минут назад

    А котейки славные.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Анадыре бездомных собак решили «немедленно утилизировать»
Общество 1

На Амур.инфо консультирует специалист по детскому отдыху
Общество 7

Амурские прокуроры добились блокировки сайта, где продавали краснокнижную птицу
Культура 3

Билеты на концерт Евгения Дятлова подарят на жемчужную свадьбу