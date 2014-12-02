На XI «Вызове Амура» в клетку снова войдут женщины

В субботу, 22 апреля, в Благовещенске пройдет профессиональный турнир по современному панкратиону (MFP) «Вызов Амура–XI». Традиционно зрителей ждут десять поединков, на которых амурчане отстаивают честь области в схватках с приезжими спортсменами. В 2017 году в трех поединках благовещенцы будут состязаться друг с другом.

В целом география турнира сузилась. Против 13 спортсменов из Амурской области выйдут бойцы из Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Якутска, Хабаровска. В финальном – главном – поединке против известного профбойца из Благовещенска Евгения Зливко выйдет спортсмен из Уфы Виктор Митьков.

При этом в десятом «Вызове Амура» на финальную схватку пригласили единоборца из Абхазии; в девятом выступали спортсмены из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Китая; в восьмом – гости из Кыргызстана и снова Китая; в седьмом – вновь целая группа профбойцов из среднеазиатских республик.

Зато одиннадцатый «Вызов Амура» повторяет другое новшество – женский бой. Впервые такой поединок устроили на прошлом турнире. В 2017 году в клетку вновь войдут те же самые участницы – Кристина Дереча из Благовещенска и Екатерина Пахомова из Хабаровска. Кстати, в прошлом году в их схватке судьи не смогли выявить победителя, так что второй бой будет принципиальным.

По традиции, вести «Вызов Амура–XI» будет известный московский ринг-анонсер, заслуженный работник культуры РФ Александр Загорский.

Пройдет турнир в Grand Arena Ostrova, начало – в 19:00.

Кстати, 13 мая в Хабаровске пройдет Кубок мэра по современному панкратиону, в котором примет участие амурский спортсмен Александр Мережко. В турнире, кроме дальневосточников, примут участие бойцы из Азербайджана, Кыргызстана, Канады и Японии.

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Василий Кленин