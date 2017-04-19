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До 19 градусов тепла при сильном ветре: прогноз погоды в Амурской области на 22 апреля

До 19 градусов тепла при сильном ветре: прогноз погоды в Амурской области на 22 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 22 апреля будет переменно облачно. Местами ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя, в отдельных северо-западных районах осадки будут сильными. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура ночью по области будет держаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов, местами по северу – минус 6…11 градусов. Днем термометры покажут 14…19 градусов тепла, местами – плюс 4…9 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Ночью термометры в городе покажут от нуля до плюс 2, днем – плюс 17…19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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