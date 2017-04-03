Ленина передумали хоронить: депутаты ЕР отозвали подписи под законопроектом

Фото: life.ru

Депутаты-единороссы сняли свои подписи под законопроектом о захоронении Владимира Ленина, пишет РБК. Об этом в Facebook сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

«Депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом депутатов ЛДПР, который закладывал юридический механизм для захоронения Владимира Ленина», – написал Ревенко.

С фракцией и партией депутаты не советовались. Они поддержали законопроект по личной инициативе, уточнил Ревенко.

Зам секретаря генсовета ЕР считает, что «перспектив у этого законопроекта не было в любом случае». «В своих инициативах нам надо быть крайне аккуратными, чтобы не разобщать людей. Нужны решения, которые нас объединяют», – подчеркнул депутат.

Фото: ren.tv

Ранее Ревенко заявил, пишет ИА REGNUM, что инициатива о захоронении Владимира Ленина «вызывает по меньшей мере недоумение» и призвал своих коллег по «Единой России» помнить, «в какой партии и фракции ты состоишь».

Законопроект о захоронении останков Владимира Ленина был внесён в Госдуму 20 апреля. Помимо трех единороссов, его авторами выступила группа депутатов от фракции ЛДПР. Они хотели внести поправки к закону «О погребении и похоронном деле» и предложили дополнить статью «Перезахоронение» отдельным пунктом, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)». В тексте документа (есть в распоряжении РБК) подчеркивается, что «порядок, сроки и место перезахоронения останков определяются правительством с учетом предложений межведомственной комиссии».

«Авторы законопроекта подчеркивают, что данный документ не имеет политического и социального контекста, поскольку, исходя из существующей политической ситуации, само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Интересно, что на малой родине советского политического деятеля – в Ульяновске – заявили, что готовы принять тело Владимира Ленина.

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#память #российская власть

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Нина Гвоздкова