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21апреля
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Сегодня, 13:41 21

Сергей Труш может стать членом комитета по вопросам предпринимательства областного заксобрания

Сергей Труш может стать членом комитета по вопросам предпринимательства областного заксобрания

В ближайшее время два комитета заксобрания Амурской области пополнятся новыми членами. В состав комитета по вопросам экономики и собственности может войти депутат Петр Перевезенцев, а в состав комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям – Сергей Труш.

Заявления депутатов о включении их в состав этих комитетов уже рассмотрели в ходе состоявшегося заседания комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту. Окончательное решение по персональному составу комитетов будет принято на заседании амурского парламента 27 апреля.

Как сообщалось ранее, депутат от ЛДПР Сергей Абрамов 19 марта сложил с себя депутатские полномочия, объяснив это семейными обстоятельствами. На свое место он рекомендовал благовещенского активиста, координатора местного отделения партии ЛДПР Сергея Труша, которому уже вручили мандат депутата.

Просмотров всего: 493

#заксобрание

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    Как в комитет по предпринимательству могут взять горе-бизнесмена?!) он будет отвечать за все провалы и рассказывать как лучше похерить все на свете?)

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    А значит лоббировать интересы аклобизнеса Абрамова будет кому! Клоунада в ЗС только начинается

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    а не лучше было бы его в комитет бедноты взять?

  • буда

    буда
    2 часа назад

    Это кошмар, зоопарк какой то

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Интересно как свой кабинет украсит? Прям вижу зачуханного парня в краске и с кистью, бегающего по залу Зак собрания

  • Jackson

    Jackson
    1 час назад

    шиза процветает

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Труш не самый худший вариант. Там кадры хуже есть. Труш хоть лоббировать свой бизнес не будет, ибо оч маленький он у него.

    И бюджет дербанить не будет как некоторые в своих интерсах

  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    1 час назад

    Может быть и хорошо, займётся предпринимательством, каким никаким,и не будет совать свой нос туда, в чём совсем не разбирается.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    По крайнем мере хуже не будет,потому что хуже некуда,желаю успехов в работе.

  • СаняCh

    СаняCh
    57 минут назад

    Ян80Труш не самый худший вариант. Там кадры хуже есть. Труш хоть лоббировать свой бизнес не будет, ибо оч маленький он у него.

    И бюджет дербанить не будет как некоторые в своих интерсах


    У него есть хозяин у которого есть бизнес. И его поводок будет направлен в сторону продвижения алкогольной продукции.

  • oenesterov

    oenesterov
    52 минуты назад

    Ян80

    Труш не самый худший вариант.



    соглашусь в том плане, что Труш будет движуху наводить там, скучно никому не будет...



  • Maikl

    Maikl
    51 минута назад

    Клим СамгинМожет быть и хорошо, займётся предпринимательством, каким никаким,и не будет совать свой нос туда, в чём совсем не разбирается.


    А в предпринимательсве он когда разбирался?? Все его бредовые идеи, домостроительные комбинаты по всей области, плюс мостостроительные заводы.. может озвучить недалекий человек, мягко говоря..

  • Maikl

    Maikl
    50 минут назад

    А потом еще ходить по ночным клубам в невменяемом состоянии, и искать наркоманов))

  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    49 минут назад

    Так я и написал - каким. Никаким.

  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    47 минут назад

    Труш рядовой клоун партии клоунов. Вот этим он и будет заниматься, смешить народ.

  • mikey007

    mikey007
    28 минут назад

    Клим Самгин

    Труш рядовой клоун партии клоунов. Вот этим он и будет заниматься, смешить народ.



    А че вам то не смешно было, когда он медиками подзанялся?

    Сразу оне народом прикрываться....

  • mikey007

    mikey007
    28 минут назад

    Maikl

    А потом еще ходить по ночным клубам в невменяемом состоянии, и искать наркоманов))



    А ты зачем трезвый ходишь по клубам, стесняюсь спросить.

  • mikey007

    mikey007
    24 минуты назад

    Maikl

    Клим Самгин

    Может быть и хорошо, займётся предпринимательством, каким никаким,и не будет совать свой нос туда, в чём совсем не разбирается.



    А в предпринимательсве он когда разбирался?? Все его бредовые идеи, домостроительные комбинаты по всей области, плюс мостостроительные заводы.. может озвучить недалекий человек, мягко говоря..


    В предпринимательстве у нас едросне равной нету.

    Предпринимают 25 лет уже всякое. Волосы дыбом.

    А ты да, жди все супер-пупер мега проект от едра.

    Непонятно что ли, что ничего не б у д е т от них, кроме очковтирательства и воровства.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    24 минуты назад

    mikey007

    Maikl

    А потом еще ходить по ночным клубам в невменяемом состоянии, и искать наркоманов))



    А ты зачем трезвый ходишь по клубам, стесняюсь спросить.



    И правда, зачем там трезвым то быть?



  • человек

    человек
    6 минут назад

    Maikl

    А потом еще ходить по ночным клубам в невменяемом состоянии, и искать наркоманов))



    Не всем же покимонов искать кому то надо и наркоманов.

  • человек

    человек
    3 минуты назад

    Старший в классе

    Интересно как свой кабинет украсит? Прям вижу зачуханного парня в краске и с кистью, бегающего по залу Зак собрания



    Шмали обдолбился штоли.

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