Сергей Труш может стать членом комитета по вопросам предпринимательства областного заксобрания

В ближайшее время два комитета заксобрания Амурской области пополнятся новыми членами. В состав комитета по вопросам экономики и собственности может войти депутат Петр Перевезенцев, а в состав комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям – Сергей Труш.

Заявления депутатов о включении их в состав этих комитетов уже рассмотрели в ходе состоявшегося заседания комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту. Окончательное решение по персональному составу комитетов будет принято на заседании амурского парламента 27 апреля.

Как сообщалось ранее, депутат от ЛДПР Сергей Абрамов 19 марта сложил с себя депутатские полномочия, объяснив это семейными обстоятельствами. На свое место он рекомендовал благовещенского активиста, координатора местного отделения партии ЛДПР Сергея Труша, которому уже вручили мандат депутата.

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Екатерина PL