Амурские прокуроры добились блокировки сайта, где продавали краснокнижную птицу
В Амурской области суд по заявлению природоохранного прокурора принял решение о блокировке интернет-сайта, на котором продавали краснокнижную птицу – утку-мандаринку.
Сайт был выявлен сотрудниками амурской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщает прокуратура Амурской области, на интернет-ресурсе не было документов, указывающих на законность продажи этой птицы.
За незаконные приобретение, перевозку, пересылку и продажу краснокнижных животных в России предусмотрены как уголовная, так и административная ответственность.
Фактически, сообщают в прокуратуре, сайт распространял запрещенную информацию.
Амурский межрайонный природоохранный прокурор направил в Благовещенский городской суд исковое заявление о признании сайта запрещенным в РФ. Решением суда от 20 апреля требования прокурора были удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на контроле амурской межрайонной природоохранной прокуратуры.
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