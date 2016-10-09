Амурские прокуроры добились блокировки сайта, где продавали краснокнижную птицу

Фото: 7kyr.ru

В Амурской области суд по заявлению природоохранного прокурора принял решение о блокировке интернет-сайта, на котором продавали краснокнижную птицу – утку-мандаринку.

Сайт был выявлен сотрудниками амурской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщает прокуратура Амурской области, на интернет-ресурсе не было документов, указывающих на законность продажи этой птицы.

За незаконные приобретение, перевозку, пересылку и продажу краснокнижных животных в России предусмотрены как уголовная, так и административная ответственность.

Фактически, сообщают в прокуратуре, сайт распространял запрещенную информацию.

Амурский межрайонный природоохранный прокурор направил в Благовещенский городской суд исковое заявление о признании сайта запрещенным в РФ. Решением суда от 20 апреля требования прокурора были удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле амурской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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Александр Авдеев