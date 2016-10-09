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21апреля
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Амурские прокуроры добились блокировки сайта, где продавали краснокнижную птицу

Амурские прокуроры добились блокировки сайта, где продавали краснокнижную птицу
Фото: 7kyr.ru

В Амурской области суд по заявлению природоохранного прокурора принял решение о блокировке интернет-сайта, на котором продавали краснокнижную птицу – утку-мандаринку.

Сайт был выявлен сотрудниками амурской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщает прокуратура Амурской области, на интернет-ресурсе не было документов, указывающих на законность продажи этой птицы.

За незаконные приобретение, перевозку, пересылку и продажу краснокнижных животных в России предусмотрены как уголовная, так и административная ответственность.

Фактически, сообщают в прокуратуре, сайт распространял запрещенную информацию.

Амурский межрайонный природоохранный прокурор направил в Благовещенский городской суд исковое заявление о признании сайта запрещенным в РФ. Решением суда от 20 апреля требования прокурора были удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле амурской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Просмотров всего: 331

#животные #закон #интернет #торговля

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    А может эти прокуроры вернутся из "интернетов" в Амурскую область? У нас в поликлиниках перестали выписывать льготные лекарства.Говорят нет финансирования...Нарушают закон. А вы прокуроры все уток ловите..

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    А им птички важнее людей,а людских проблем очень много,не успевают...

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    А может эти прокуроры вернутся из "интернетов" в Амурскую область? У нас в поликлиниках перестали выписывать льготные лекарства.Говорят нет финансирования...Нарушают закон. А вы прокуроры все уток ловите..



    Мож потому что прокуратура природоохранная не?

  • Indeets

    Indeets
    2 часа назад

    Не зря свой хлеб едят! Всем по квартире и медали! "на интернет-ресурсе не было документов, указывающих на законность продажи этой птицы" ну тогда уж все сайты прикрывайте и газеты с объявлениями, нигде не видел чтоб свидетельство о собственности прикладывали. Ну и с птицей что?

    Нашли? отпустили? Или на закрытии сайта пыл и угас? Вот птица рада то!

  • vopros2017

    vopros2017
    1 час назад

    Indeets

    Не зря свой хлеб едят! Всем по квартире и медали! "на интернет-ресурсе не было документов, указывающих на законность продажи этой птицы" ну тогда уж все сайты прикрывайте и газеты с объявлениями, нигде не видел чтоб свидетельство о собственности прикладывали. Ну и с птицей что? Нашли? отпустили? Или на закрытии сайта пыл и угас? Вот птица рада то!



    да хрен с ней с птицей! главное сайт прикрыли!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    18 минут назад

    Сайт никто закрывать не собирается..Это просто рекомендация прокуратуры.

  • vopros2017

    vopros2017
    14 минут назад

    Охота на мандаринку запрещена, она внесена в Красную книгу России как редкий вид. Эту утку разводят как декоративную птицу.

    Источник: http://www.pticevody.ru/t412-topic

    почему ее нельзя продавать? не охота же на нее, а декоративное разведение.

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