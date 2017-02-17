Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:30 30

Благовещенских родителей пугают неизвестным мужчиной, пристающим к детям

Благовещенских родителей пугают неизвестным мужчиной, пристающим к детям

Благовещенцы по мессенджерам и соцсетям пересылают друг другу текст, предупреждающий о появлении в городе мужчины, который поджидает детей возле музыкальной школы и предлагает их подвезти. Текст сопровождается видеозаписью с камеры наружного наблюдения. Действие происходит 8 апреля якобы возле благовещенской музыкальной школы на улице Лазо.

На кадрах видно, как мальчик выходит из здания, к нему тут же подходит мужчина в солнцезащитных очках и что-то говорит, после этого мальчик возвращается в здание, а мужчина продолжает стоять у входа. В пересылаемом сообщении поясняется, что мужчина предложил ребенку подвезти его.

«Мальчик вышел из музыкалки, обычно дети стоят на пороге школы и ждут, когда родители подъедут. К нему подошел мужчина и стал ему настойчиво предлагать подвезти. Мальчик забежал обратно в школу на лестницу, мужчина при этом стоял с открытой дверью и продолжал что-то говорить (это видно на записи с камеры наблюдения у школы). Мальчик быстро прошёл дальше внутрь, до следующих дверей, к вахтерше. Мужчина ушёл спустя только некоторое время. Когда учителя стали ходить по классам и предупреждать детей, еще одна девочка сказала, что к ней на днях тоже подходил какой-то дядя и предлагал подвезти. Учителя вызвали полицию. На камере видно, что он пришел со стороны детского сада. Приметы: крупного телосложения, в темных очках. Предупредите, пожалуйста, детей», – таким сообщением сопровождается видеозапись.

Между тем в благовещенской полиции сообщили, что никаких заявлений по данному факту к полицейским не поступало, но полиция все же проведет проверку по этой информации. А в благовещенской музыкальной школе, в которой якобы все произошло, корреспонденту Амур.инфо рассказали, что видео снято не в их образовательном заведении.

«Я посмотрела видеозапись и могу сказать, что, во-первых, это не наша школа. К нашей школе так на машине не подъедешь, и визуально это не наше заведение. Во-вторых, я думаю, это даже не в нашем городе происходит», – сказала директор музыкальной школы Благовещенска Галина Сапалова.

Слова директора школы подтверждает и информация, размещенная на одном из московских информагентств. РИАМО еще 11 апреля сообщало, что пользователи соцсетей обсуждают мужчину, пристававшего к детям. Правда, по версии информагентства, действие происходит в подмосковном Дзержинском. Текст новости сопровождается точно таким же видео и текстом, которые сейчас пересылают друг другу благовещенцы.

Просмотров всего: 1746

#дети #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    В Хабаровске та же чушь распространяется. Нормальный спам-мейнстрим. Надо быть ну очень голубоглазыми яжемамами, чтобы это распространять и тем более - принимать всерьёз.

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Стоить у входа, исправьте.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Цунай

    Стоить у входа, исправьте.



    Выделяешь текст и "Ctrl+Enter"...



    А по теме, про "синего кита" забыли упомянуть.



    Соцсети с месенджерами такая помойка...



  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    3 часа назад

    ждем появления человекмедведосвина. грят очень опасен.

    по ходу амуринфошные лоботряски новую неусыхающую ниву себе нашли - комментить сплетни с соцсетей

    вы там понимаете на сколько это непрофессионально?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    Oldlord

    Цунай

    Стоить у входа, исправьте.



    Выделяешь текст и "Ctrl+Enter"...

    А по теме, про "синего кита" забыли упомянуть.

    Соцсети с месенджерами такая помойка...



    Некоторые с телефона читают. не всегда удобная функция.

    А по поводу помойки - соглашусь. Но на улице люди же не бросаются жрать с контейнеров. Почему же здесь словно безголовые распространяют чушь?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    ЛиСа


    Почему же здесь словно безголовые распространяют чушь?


    Может быть им писать больше не о чем?



    А редактор требует "свежие" новости.



    Нуичо, что они с душком... )



  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    Oldlord

    ЛиСа


    Почему же здесь словно безголовые распространяют чушь?


    Может быть им писать больше не о чем?

    А редактор требует "свежие" новости.

    Нуичо, что они с душком... )



    Тут вопрос не к корреспондентам, где всё понятно. Вопрос к тем гражданам, которые как истерички пересылают гифки, картинки, спамы, страшилки и прочий бред? Думаешь про такого - вроде нормальный человек, рассуждает по-взрослому, пока такое вот спамить не начинает. Может, их покусал кто и надо вакцину искать уже?

  • Touareg

    Touareg
    2 часа назад

    И что, подвозить детей незаконно?

  • АццкаяСотона

    АццкаяСотона
    2 часа назад



    Народ больной совсем

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Touareg

    И что, подвозить детей незаконно?



    Смотря куда и с какой целью....

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    Johnny-Bi

    ждем появления человекмедведосвина. грят очень опасен.

    по ходу амуринфошные лоботряски новую неусыхающую ниву себе нашли - комментить сплетни с соцсетей

    вы там понимаете на сколько это непрофессионально?



    У нас есть такая химера. В Кремле. И полноя дума Скозложопов

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    слава богу ни в одной группе не состою, эти сплетни непонятного свойства достают.

    Надо принять закон и у того кто хрень перепостит забирать телефон нафиг и запрещать им пользоваться пожизненно.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Ага, стада педофилов. Просто орды. И все возле музыкальной школы.

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Клаус Хайда

    Ага, стада педофилов. Просто орды. И все возле музыкальной школы.



    Они как собаки в стаи собираются))))

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Да, а был бы мужчина из новости известным - родителей бы это не напугало?

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.

  • Jackson

    Jackson
    1 час назад

    Johnny-Bi

    ждем появления человекмедведосвина. грят очень опасен.

    по ходу амуринфошные лоботряски новую неусыхающую ниву себе нашли - комментить сплетни с соцсетей

    вы там понимаете на сколько это непрофессионально?



    нет. не понимают

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.



    Учи матчасть! Если факт по ст.134-135 установлен законным образом, то заявление не требуется. Даже если малолетка скажет что ей все оч понравилось. Или менты продажные были?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.



    Учи матчасть! Если факт по ст.134-135 установлен законным образом, то заявление не требуется. Даже если малолетка скажет что ей все оч понравилось. Или менты продажные были?



    ключевые слова "установлен законным образом".

    К тому же, если у взрослого мужчины с юной особой всё по взаимному согласию и к взаимному удовольствию - то зачем лезть кованными сапогами закона написанного кем то типа Мизулиной и разрушать чистоту и хрупкость их чувств? 21-й век не век распущенности, а наоборот век ханжества и лицемерия.

    Для всех моралистов заранее - под юной особой понимается девушка/женщина старше хотя бы на 1 час 18 лет.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.



    Учи матчасть! Если факт по ст.134-135 установлен законным образом, то заявление не требуется. Даже если малолетка скажет что ей все оч понравилось. Или менты продажные были?



    ключевые слова "установлен законным образом".

    К тому же, если у взрослого мужчины с юной особой всё по взаимному согласию и к взаимному удовольствию - то зачем лезть кованными сапогами закона написанного кем то типа Мизулиной и разрушать чистоту и хрупкость их чувств? 21-й век не век распущенности, а наоборот век ханжества и лицемерия.



    Такие вопросы потом подсудимые в суде задают))))))))) но не помогает

    Судьи "ханжи и лицемеры" оказываются. Не понимают такой "чистой любви"

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.



    Учи матчасть! Если факт по ст.134-135 установлен законным образом, то заявление не требуется. Даже если малолетка скажет что ей все оч понравилось. Или менты продажные были?



    ключевые слова "установлен законным образом".

    К тому же, если у взрослого мужчины с юной особой всё по взаимному согласию и к взаимному удовольствию - то зачем лезть кованными сапогами закона написанного кем то типа Мизулиной и разрушать чистоту и хрупкость их чувств? 21-й век не век распущенности, а наоборот век ханжества и лицемерия.



    Такие вопросы потом подсудимые в суде задают))))))))) но не помогает

    Судьи "ханжи и лицемеры" оказываются. Не понимают такой "чистой любви"



    Рад, что понимаете. Лично по мне - вообще без разницы, что происходит между двумя разнополыми людьми, это их личное дело.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.



    Учи матчасть! Если факт по ст.134-135 установлен законным образом, то заявление не требуется. Даже если малолетка скажет что ей все оч понравилось. Или менты продажные были?



    ключевые слова "установлен законным образом".

    К тому же, если у взрослого мужчины с юной особой всё по взаимному согласию и к взаимному удовольствию - то зачем лезть кованными сапогами закона написанного кем то типа Мизулиной и разрушать чистоту и хрупкость их чувств? 21-й век не век распущенности, а наоборот век ханжества и лицемерия.



    Такие вопросы потом подсудимые в суде задают))))))))) но не помогает

    Судьи "ханжи и лицемеры" оказываются. Не понимают такой "чистой любви"



    Рад, что понимаете. Лично по мне - вообще без разницы, что происходит между двумя разнополыми людьми, это их личное дело.



    Мне тоже без разницы, что между разнополыми происходит. Но когда это происходит между взрослым мужчиной и ребенком-- это аморально. Считаю что это наказуемо должно быть. И закон это мнение поддерживает.

    Если ты нормальный мужик, очаровывай женщин возраста , исключающего уголовную ответственность, а не развращай детей за шоколадку.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.



    Учи матчасть! Если факт по ст.134-135 установлен законным образом, то заявление не требуется. Даже если малолетка скажет что ей все оч понравилось. Или менты продажные были?



    ключевые слова "установлен законным образом".

    К тому же, если у взрослого мужчины с юной особой всё по взаимному согласию и к взаимному удовольствию - то зачем лезть кованными сапогами закона написанного кем то типа Мизулиной и разрушать чистоту и хрупкость их чувств? 21-й век не век распущенности, а наоборот век ханжества и лицемерия.



    Такие вопросы потом подсудимые в суде задают))))))))) но не помогает

    Судьи "ханжи и лицемеры" оказываются. Не понимают такой "чистой любви"



    Рад, что понимаете. Лично по мне - вообще без разницы, что происходит между двумя разнополыми людьми, это их личное дело.



    Мне тоже без разницы, что между разнополыми происходит. Но когда это происходит между взрослым мужчиной и ребенком-- это аморально. Считаю что это наказуемо должно быть. И закон это мнение поддерживает.

    Если ты нормальный мужик, очаровывай женщин возраста , исключающего уголовную ответственность, а не развращай детей за шоколадку.



    Тут зависит от того, кого вы понимаете под "ребёнком". Увы, для современных яжматерей и до 25 лет дети.

    Ну, 18+ - самый то возраст. После 20 уже изношенность весьма высока бывает. А про 25+, да ещё и с прицепами вообще говорить в приличном обществе не принято.

  • ara-blag

    ara-blag
    49 минут назад

    Фигня это всё! Я живу в Краснодаре, нам тоже приходило это видео и мол этот парень возле садика в Краснодаре! Короче спам очередной!

  • Ян80

    Ян80
    15 минут назад

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.



    Учи матчасть! Если факт по ст.134-135 установлен законным образом, то заявление не требуется. Даже если малолетка скажет что ей все оч понравилось. Или менты продажные были?



    ключевые слова "установлен законным образом".

    К тому же, если у взрослого мужчины с юной особой всё по взаимному согласию и к взаимному удовольствию - то зачем лезть кованными сапогами закона написанного кем то типа Мизулиной и разрушать чистоту и хрупкость их чувств? 21-й век не век распущенности, а наоборот век ханжества и лицемерия.



    Такие вопросы потом подсудимые в суде задают))))))))) но не помогает

    Судьи "ханжи и лицемеры" оказываются. Не понимают такой "чистой любви"



    Рад, что понимаете. Лично по мне - вообще без разницы, что происходит между двумя разнополыми людьми, это их личное дело.



    Мне тоже без разницы, что между разнополыми происходит. Но когда это происходит между взрослым мужчиной и ребенком-- это аморально. Считаю что это наказуемо должно быть. И закон это мнение поддерживает.

    Если ты нормальный мужик, очаровывай женщин возраста , исключающего уголовную ответственность, а не развращай детей за шоколадку.



    Тут зависит от того, кого вы понимаете под "ребёнком". Увы, для современных яжматерей и до 25 лет дети.

    Ну, 18+ - самый то возраст. После 20 уже изношенность весьма высока бывает. А про 25+, да ещё и с прицепами вообще говорить в приличном обществе не принято.



    Мы начинали это разговор после вашего сообщения о 13-летней девочке, которая сексуально удовлетворяет 40-летнего мужчину по взаимному согласию

    Про 18+ и старше разговора даже быть не может. Это нормально.

    Но за развращение детей (как минимум до 16 лет) надо наказывать сурово.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    8 минут назад

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    И как эти яжматери не поймут, что сейчас педофилам не нужно кого-то куда-то заманивать. Достаточно подъехать на дорогой машине к любой школе и выбирай любую.



    Есть опыт?



    Знакомые из органов рассказывали. Как прибежала к ним яжмать и давай орать истерично, что её невинную деточку злобный пидафил заманил в машину и наверное уже пару часов растляет куда только можно. Полицейские метнулись и быстро нашли "пидафила" - спросили у подружки девочки. Как выяснилось - фемина 13-ти лет совершенно спокойно предавалась плотским утехам с дядечкой под 40. А дядечька ей денежек подкидывал. Яжмать сначала пыталась чего то орать, но быстро убедилась, что всё по согласию и любви, да и ей тоже лишней пачка купюр ну никак не будет. Так что "педофилов" больше боятся родители, ну и истеричные яжматери.



    Даже если это по согласию, то это ст.134 УК РФ. Попал дядечка бы по полной и пачка купюр не помогла.

    Зачем ты "стучишь" здесь на людей?



    В том то и дело, что не попал. Претензий нет. Состава нет. Заявления нет. Никто ничего не видел.



    Учи матчасть! Если факт по ст.134-135 установлен законным образом, то заявление не требуется. Даже если малолетка скажет что ей все оч понравилось. Или менты продажные были?



    ключевые слова "установлен законным образом".

    К тому же, если у взрослого мужчины с юной особой всё по взаимному согласию и к взаимному удовольствию - то зачем лезть кованными сапогами закона написанного кем то типа Мизулиной и разрушать чистоту и хрупкость их чувств? 21-й век не век распущенности, а наоборот век ханжества и лицемерия.



    Такие вопросы потом подсудимые в суде задают))))))))) но не помогает

    Судьи "ханжи и лицемеры" оказываются. Не понимают такой "чистой любви"



    Рад, что понимаете. Лично по мне - вообще без разницы, что происходит между двумя разнополыми людьми, это их личное дело.



    Мне тоже без разницы, что между разнополыми происходит. Но когда это происходит между взрослым мужчиной и ребенком-- это аморально. Считаю что это наказуемо должно быть. И закон это мнение поддерживает.

    Если ты нормальный мужик, очаровывай женщин возраста , исключающего уголовную ответственность, а не развращай детей за шоколадку.



    Тут зависит от того, кого вы понимаете под "ребёнком". Увы, для современных яжматерей и до 25 лет дети.

    Ну, 18+ - самый то возраст. После 20 уже изношенность весьма высока бывает. А про 25+, да ещё и с прицепами вообще говорить в приличном обществе не принято.



    Мы начинали это разговор после вашего сообщения о 13-летней девочке, которая сексуально удовлетворяет 40-летнего мужчину по взаимному согласию

    Про 18+ и старше разговора даже быть не может. Это нормально.

    Но за развращение детей (как минимум до 16 лет) надо наказывать сурово.



    А вы тех "детей" 15-16 лет вообще видели? Не поленитесь - сходите к любой школе и посмотрите на 9-11 классниц. Так, для общего развития.

Показать все (30) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тындинском районе произошло землетрясение
Происшествия

Житель амурского села устроил пал на кладбище
Происшествия 3

В микрорайоне Благовещенска грузовик перевернулся на 360 градусов и встал на колеса

сегодня, 15:21
Общество

Маленькому амурчанину Никите Харисову нужна помощь для реабилитации