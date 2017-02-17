Благовещенских родителей пугают неизвестным мужчиной, пристающим к детям

Благовещенцы по мессенджерам и соцсетям пересылают друг другу текст, предупреждающий о появлении в городе мужчины, который поджидает детей возле музыкальной школы и предлагает их подвезти. Текст сопровождается видеозаписью с камеры наружного наблюдения. Действие происходит 8 апреля якобы возле благовещенской музыкальной школы на улице Лазо.

На кадрах видно, как мальчик выходит из здания, к нему тут же подходит мужчина в солнцезащитных очках и что-то говорит, после этого мальчик возвращается в здание, а мужчина продолжает стоять у входа. В пересылаемом сообщении поясняется, что мужчина предложил ребенку подвезти его.

«Мальчик вышел из музыкалки, обычно дети стоят на пороге школы и ждут, когда родители подъедут. К нему подошел мужчина и стал ему настойчиво предлагать подвезти. Мальчик забежал обратно в школу на лестницу, мужчина при этом стоял с открытой дверью и продолжал что-то говорить (это видно на записи с камеры наблюдения у школы). Мальчик быстро прошёл дальше внутрь, до следующих дверей, к вахтерше. Мужчина ушёл спустя только некоторое время. Когда учителя стали ходить по классам и предупреждать детей, еще одна девочка сказала, что к ней на днях тоже подходил какой-то дядя и предлагал подвезти. Учителя вызвали полицию. На камере видно, что он пришел со стороны детского сада. Приметы: крупного телосложения, в темных очках. Предупредите, пожалуйста, детей», – таким сообщением сопровождается видеозапись.

Между тем в благовещенской полиции сообщили, что никаких заявлений по данному факту к полицейским не поступало, но полиция все же проведет проверку по этой информации. А в благовещенской музыкальной школе, в которой якобы все произошло, корреспонденту Амур.инфо рассказали, что видео снято не в их образовательном заведении.

«Я посмотрела видеозапись и могу сказать, что, во-первых, это не наша школа. К нашей школе так на машине не подъедешь, и визуально это не наше заведение. Во-вторых, я думаю, это даже не в нашем городе происходит», – сказала директор музыкальной школы Благовещенска Галина Сапалова.

Слова директора школы подтверждает и информация, размещенная на одном из московских информагентств. РИАМО еще 11 апреля сообщало, что пользователи соцсетей обсуждают мужчину, пристававшего к детям. Правда, по версии информагентства, действие происходит в подмосковном Дзержинском. Текст новости сопровождается точно таким же видео и текстом, которые сейчас пересылают друг другу благовещенцы.

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#дети #происшествия

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Екатерина PL