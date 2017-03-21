После публикации Амур.инфо о сгоревших соснах внесено представление главе Новотроицкого сельсовета

После публикации Амур.инфо о сгоревших близ села Новотроицкое Благовещенского района 50 соснах прокуратура внесла представление главе администрации Новотроицкого сельсовета. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 21 марта. Близ села Новотроицкое пожарные проводили плановый отжиг сухой травы. При этом в пламени погибли более 50 сосен, которые сельчане высадили около 10 лет назад.

После публикации о происшествии проверку начала амурская межрайонная природоохранная прокуратура. Было установлено, что саженцы, о которых идет речь, располагались в полосе отвода автомобильной дороги, находящейся в собственности администрации Новотроицкого сельсовета. Правилами благоустройства и содержания территории населенных пунктов Новотроицкого сельсовета не допускаются самовольный спил, посадка деревьев и кустарников. Кроме того, запрет на высадку деревьев и кустарников в полосе отвода автомобильных дорог установлен методическими рекомендациями Минтранса РФ.

«Вместе с тем местные жители осуществили посадку саженцев сосен в полосе отвода автомобильной дороги, в нарушение указанных выше федеральных и муниципальных нормативных правовых актов. А орган местного самоуправления не в полном объеме исполнял полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также по контролю за соблюдением жителями села Новотроицкое правил благоустройства», – сообщает прокуратура Амурской области.

В связи с выявленными нарушениями амурский межрайонный природоохранный прокурор 19 апреля внес представление об устранении нарушений законодательства главе администрации Новотроицкого сельсовета.

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Александр Авдеев