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Ученые: не заболеть раком поможет регулярная езда на велосипеде

Ученые: не заболеть раком поможет регулярная езда на велосипеде
Фото: www.newsler.ru

Риск ранней смерти, как и вероятность заболевания раком, можно снизить, если ежедневно ездить на велосипеде. К такому выводу пришли британские учены из университета Глазго, пишет «Комсомольская правда».

Регулярная езда на велосипеде, к примеру на работу и обратно, снижает риск заболевания раком на 45 %, риск ранней смерти – на 40 %, а вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы – на 50 %.

При этом езда на велосипеде намного полезнее обычной ходьбы, поскольку является более интенсивной по физическим нагрузкам.

Ученые в течение пяти лет наблюдали за здоровьем более чем 250 тысяч жителей среднего возраста. За этот период 3 748 британцев сумели улучшить свое здоровье, ежедневно перемещаясь на велосипеде.

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#здоровье #наука

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