В Благовещенске готовятся к открытию внедорожного сезона

С 29 апреля по 1 мая в Благовещенске в районе 5-й стройки пройдёт открытие внедорожного сезона–2017 и первый этап чемпионата Амурской области по трофи-рейдам. В рамках этого мероприятии впервые в Приамурье будет проведён отборочный этап серии RFC’ East Russia Amur.

Организаторы обещают предоставить спортсменам максимум сложности, а горожанам и гостям – максимум зрелищности. В соревнованиях примут участие автомобили различных спортивных классов, а также квадроциклы. Будут представлены спортсмены практически всех городов Амурской области.

По приглашению организаторов, в соревнованиях примут участие также спортсмены из КНР – спортивный автоклуб «Снежные волки» из города Хэйхэ.

Участников и зрителей ждут конкурсы на «джиперскую» тематику, полевая кухня. Организаторы мероприятия – технический клуб «Шатун» и внедорожный клуб «Вектор».

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Екатерина PL