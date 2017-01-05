Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:43 0

В Благовещенске готовятся к открытию внедорожного сезона

С 29 апреля по 1 мая в Благовещенске в районе 5-й стройки пройдёт открытие внедорожного сезона–2017 и первый этап чемпионата Амурской области по трофи-рейдам. В рамках этого мероприятии впервые в Приамурье будет проведён отборочный этап серии RFC’ East Russia Amur.

Организаторы обещают предоставить спортсменам максимум сложности, а горожанам и гостям – максимум зрелищности. В соревнованиях примут участие автомобили различных спортивных классов, а также квадроциклы. Будут представлены спортсмены практически всех городов Амурской области.

По приглашению организаторов, в соревнованиях примут участие также спортсмены из КНР – спортивный автоклуб «Снежные волки» из города Хэйхэ.

Участников и зрителей ждут конкурсы на «джиперскую» тематику, полевая кухня. Организаторы мероприятия – технический клуб «Шатун» и внедорожный клуб «Вектор».

Просмотров всего: 343

#спорт #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

В микрорайоне Благовещенска грузовик перевернулся на 360 градусов и встал на колеса

сегодня, 15:21
Происшествия 3

В Благовещенске мотоциклист попытался скрыться от полиции
Спорт

На XI «Вызове Амура» в клетку снова войдут женщины
Общество 7

Двух амурских нелегальных перевозчиков оштрафовали на полмиллиона рублей