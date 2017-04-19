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Житель Китая на госгранице прятал бивни мамонта под жилеткой

Житель Китая на госгранице прятал бивни мамонта под жилеткой
Фото: Благовещенская таможня

На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ задержали гражданина КНР. Он прятал в карманах под жилеткой больше 3 килограммов костей. Оказалось, это фрагменты бивней мамонта. За границей стоимость товара выросла бы в десятки раз. Но вместо выгоды предприимчивому китайцу теперь грозит штраф.

Кости передали на экспертизу. Специалисты предполагают, что фрагменты достаточно высокого класса. Скорее всего, их отнесут к первому или второму сорту. Товар такого качества встречается не часто. В Китае его стоимость вырастает в десятки раз. Обычно бивни мамонта китайские мастера используют для изготовления сувениров или в виде порошка добавляют в пищу.

Задержали нарушителя при прохождении таможенного контроля. Кости мужчина пытался вывезти в жилетке с пришитыми изнутри карманами, которая находилась под верхней одеждой. Оказалось, так он прятал 240 фрагментов бивней мамонта. Общий вес незадекларированного товара составил 3,1 килограмма.

В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки». Теперь ему грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товара, который он пытался незаконно вывезти.

Кости изъяли и направили на экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#Китай #происшествия #таможня

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