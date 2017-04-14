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21апреля
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Билеты на концерт Евгения Дятлова подарят на жемчужную свадьбу

Билеты на концерт Евгения Дятлова подарят на жемчужную свадьбу

Амур.инфо подводит итоги творческого конкурса, призом в котором стали билеты на концерт певца, актёра театра и кино Евгения Дятлова. Читателям сайта предлагалось написать в стихах или прозе о своём горячем желании пойти на выступление заслуженного артиста России.

Наиболее убедительной редакция признала просьбу форумчанки под ником Маркиз и Ко:

«Нет, наверное, в мире такого человека, который хоть раз бы в своей жизни не мечтал заполучить волшебную палочку и с её помощью исполнить хоть одно своё заветное желание. Но, увы, волшебство живёт только в сказках. В реальной же жизни часто приходится полагаться на удачу, которая не спешит благоволить к каждому, но всё-таки ждут этого момента все люди без исключения. Я тоже жду, испытывая желание горячее, душевное, жгучее, непреодолимое, неумеренное, пламенное, сердечное, сильное, страстное... попасть на концерт очень талантливого человека, с изумительным тембром голоса на концерт Евгения Дятлова. И если бы в этот раз мое заветное желание осуществилось, я была бы просто счастлива – это был бы замечательный подарок для нашей семьи, которая 25 апреля отмечает свой 30 летний юбилей».

В честь жемчужной свадьбы билеты на концерт Евгения Дятлова и ансамбля «Акадэм-Квинтет» достаются Маркиз и Ко. Сотрудник редакции свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать выигрыш.

Выступление заслуженного артиста России Евгения Дятлова состоится 23 апреля в 19:00 в ОКЦ.

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#жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • дед

    дед
    3 часа назад

    эх! а у нас с женой 22-го....."золотая" ......

  • Маркиз и Ко

    Маркиз и Ко
    1 час назад

    Спасибо большое за такой замечательный подарок))))

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Маркиз и Ко

    Спасибо большое за такой замечательный подарок))))



    Поздравляю! :)

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