Билеты на концерт Евгения Дятлова подарят на жемчужную свадьбу

Амур.инфо подводит итоги творческого конкурса, призом в котором стали билеты на концерт певца, актёра театра и кино Евгения Дятлова. Читателям сайта предлагалось написать в стихах или прозе о своём горячем желании пойти на выступление заслуженного артиста России.

Наиболее убедительной редакция признала просьбу форумчанки под ником Маркиз и Ко:

«Нет, наверное, в мире такого человека, который хоть раз бы в своей жизни не мечтал заполучить волшебную палочку и с её помощью исполнить хоть одно своё заветное желание. Но, увы, волшебство живёт только в сказках. В реальной же жизни часто приходится полагаться на удачу, которая не спешит благоволить к каждому, но всё-таки ждут этого момента все люди без исключения. Я тоже жду, испытывая желание горячее, душевное, жгучее, непреодолимое, неумеренное, пламенное, сердечное, сильное, страстное... попасть на концерт очень талантливого человека, с изумительным тембром голоса – на концерт Евгения Дятлова. И если бы в этот раз мое заветное желание осуществилось, я была бы просто счастлива – это был бы замечательный подарок для нашей семьи, которая 25 апреля отмечает свой 30 летний юбилей».

В честь жемчужной свадьбы билеты на концерт Евгения Дятлова и ансамбля «Акадэм-Квинтет» достаются Маркиз и Ко. Сотрудник редакции свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать выигрыш.

Выступление заслуженного артиста России Евгения Дятлова состоится 23 апреля в 19:00 в ОКЦ.

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Анастасия Болотина