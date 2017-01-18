Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:31 7

Двух амурских нелегальных перевозчиков оштрафовали на полмиллиона рублей

Двух амурских нелегальных перевозчиков оштрафовали на полмиллиона рублей
Фото: пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области

Двух амурских предпринимателей, осуществляющих нелегальную перевозку пассажиров, оштрафовали в общей сложности на сумму около 500 тысяч рублей.

Один из этих перевозчиков работает на маршруте Благовещенск – Свободный, второй возит людей из областной столицы в Завитинск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области. По всем выявленным нарушениям первый перевозчик должен выплатить более 65 тысяч рублей штрафа, второй – около 460 тысяч рублей.

«Граждане, пользующиеся услугами нелегальных маршруток, автобусов и такси, подвергают свою жизнь и здоровье угрозе. Водители-нелегалы в погоне за прибылью нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и правила перевозки детей, что нередко приводит к ДТП», – отмечают в пресс-службе.

В 2016 году в общей сложности в отношении амурских нелегальных перевозчиков было составлено 149 протоколов.

Просмотров всего: 1346

#закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    4 часа назад

    Фигня. Водители-нелегалы просто не платят отчислений. А легалы нарушают правила только в путь! Что касается городских маршрутов, там можно протоколов за сплошную, красный свет и тыпы тоннами писать.

  • mm_Юрий Лазарев

    mm_Юрий Лазарев
    4 часа назад

    На два банкрота стало больше, кому от этого полегчало?

  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Уж прям от таких сумм и сразу банкроты?! А почему кто-то должен официально регистрироваться и платить налоги и пенсионку, а кто-то нет? Закон един для всех! Оформляйся официально и работай себе спокойно, так нет же, все хотят нахаляву.

  • Indeets

    Indeets
    2 часа назад

    "Водители-нелегалы в погоне за прибылью нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и правила перевозки детей", гадят в подъездах и пьют кровь младенцев

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    mm_Юрий Лазарев

    На два банкрота стало больше, кому от этого полегчало?



    легальным перевозчикам и их пассажирам



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Indeets

    "Водители-нелегалы в погоне за прибылью нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и правила перевозки детей", гадят в подъездах и пьют кровь младенцев



    Да!



    "Огласите весь список пжалста" (с)



  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Алгебра

    Уж прям от таких сумм и сразу банкроты?! А почему кто-то должен официально регистрироваться и платить налоги и пенсионку, а кто-то нет? Закон един для всех! Оформляйся официально и работай себе спокойно, так нет же, все хотят нахаляву.



    Видимо , вы очень классный специалист , если для вас штраф в 400 тыр незначителен .

    Давайте я тоже спрошу , почему работающие и отчисляющие , пенсию получают как неработающие (не Ваш конечно случай) .

    Эти "нелегалы" не проходят техосмотр (платный) , не приобретают страховку , не оставляют НДС в кассе АЗС ?

    Они посмели отказать ПФР и ФНС , а главное , не "нагнулись" за лицензией - разрешением .

    Кто выиграет . Легальные перевозчики смогут поднять цены за легальные услуги . Наверно это хорошо . Статистика будет в эйфории от роста .

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

В микрорайоне Благовещенска грузовик перевернулся на 360 градусов и встал на колеса

сегодня, 15:21
Происшествия 3

В Благовещенске мотоциклист попытался скрыться от полиции
Общество 7

Амурские прокуроры добились блокировки сайта, где продавали краснокнижную птицу
Происшествия 3

После публикации Амур.инфо о сгоревших соснах внесено представление главе Новотроицкого сельсовета