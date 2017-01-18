Двух амурских нелегальных перевозчиков оштрафовали на полмиллиона рублей

Фото: пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области

Двух амурских предпринимателей, осуществляющих нелегальную перевозку пассажиров, оштрафовали в общей сложности на сумму около 500 тысяч рублей.

Один из этих перевозчиков работает на маршруте Благовещенск – Свободный, второй возит людей из областной столицы в Завитинск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области. По всем выявленным нарушениям первый перевозчик должен выплатить более 65 тысяч рублей штрафа, второй – около 460 тысяч рублей.

«Граждане, пользующиеся услугами нелегальных маршруток, автобусов и такси, подвергают свою жизнь и здоровье угрозе. Водители-нелегалы в погоне за прибылью нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и правила перевозки детей, что нередко приводит к ДТП», – отмечают в пресс-службе.

В 2016 году в общей сложности в отношении амурских нелегальных перевозчиков было составлено 149 протоколов.

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Александр Авдеев