Панкратион, конно-спортивные соревнования и концерт студии танца «Траффик»: выходные в Благовещенске

Фото: Панкратион ДВ

В эти выходные в Благовещенске пройдет большое спортивное мероприятие – профессиональный турнир по современному панкратиону (MFP) «Вызов Амура-11». На лыжной базе «Россия» проведут городские соревнования по спортивному ориентированию. Горожан ждет концерт студии танца «Траффик» и рок-группы «Художник». Амур.инфо рассказывает, где можно провести свободное время.

Суббота, 22 апреля

Дом ремесел организует несколько мастер-классов: мастер-класс по керамике; мастер-класс по народной кукле и мастер-класс в технике бисероплетение. Все они начнутся в 10:00.

В отделении ОКЦ по адресу: ул. Институтская, 3, пройдет «Литературный диалог» в театральной студии «Малая сцена». Начало в 11:00.

Амурская областная библиотека приглашает на клуб рукодельниц «Ручная работа». Начало в 14:00.

В 15:00 в киноконцертном зале АОДНТ состоится церемония награждения и гала-концерт из лучших номеров.

В 16:00 в ТРЦ «Мега» начнутся бесплатные детские образовательные программы «Знакомство с Данией».

В 18:00 в ГДК можно посмотреть спектакль «Чеховские "пьесенки"» по рассказам Чехова.

В 18:30 в ОКЦ начнется программа «Хроники» – это отчётный концерт народной молодёжной студии танца «Траффик» и рок-группы «Художник».

Театр кукол приглашает на спектакль «Теремок». Он начнется в 11:00. А в театре драмы покажут комедию в двух действиях «Брачный договор». Начало в 18:00.

В Grand Arena Ostrova пройдет профессиональный турнир по современному панкратиону (MFP) «Вызов Амура-11». Зрители увидят десяток боев в клетке по правилам ММА. Амурские бойцы сойдутся в поединках с соперниками из Уфы, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре. В рамках турнира благовещенская спортсменка Кристина Дереча проведет реванш с хабаровчанкой Екатериной Пахомовой. В главном поединке вечера амурчанин Евгений Зливко сразится с бойцом из Башкортостана Виктором Митьковым. Начало турнира в 19:00.

Воскресенье, 23 апреля

Дом ремесел приглашает на мастер-классы. В 10:00 начнется мастер-класс в технике бисероплетение, а в 14:00 – мастер-класс по керамике.

В спорткомплексе «Юность» пройдет первенство и чемпионат города Благовещенска по шинкекушин карате в абсолютных весовых категориях. В мероприятии примут участие около 120 человек из Белогорска, Свободного и Благовещенска. Начало соревнований в 10:00, парад открытия в 12:00.

В конноспортивном клубе «Аллюр» по адресу: улица Нагорная, 43А, состоятся открытые соревнования города по конному спорту, посвященные открытию спортивного сезона. Начало соревнований в 13:00. Участники соревнований – спортсмены конных клубов «Аллюр», «Адмирал», «Конный двор у Дяди Саши», а также частные коневладельцы. По окончании соревнований все желающие смогут покататься на лошадях и пони, совершить экскурсию по конюшне.

В 11:00 в ОКЦ покажут спектакль «История доброго поросёнка по имени Фунтик». В спектакле принимают участие творческие коллективы Общественно-культурного центра.

В театре кукол в 11:00 можно будет посмотреть спектакль «Цирк Шардам». А в театре драмы в 18:00 покажут комедию в двух действиях «Брачный договор».

ОКЦ приглашает на концерт актера и певца Евгения Дятлова. Начало в 19:00.

На крытом катке стадиона «Спартак» пройдут игры в рамках турнира по хоккею, посвященного памяти Егорова и Иртуганова среди мужчин. Время проведения турниров – 17:30, 19:00 и 22:15.

Суббота и воскресенье, 22 и 23 апреля

В выходные в пригородной зоне города Благовещенска в районе лыжной базы «Россия» состоятся городские многодневные соревнования по спортивному ориентированию бегом. В соревнованиях примут участие около 250 человек в возрасте от 7 до 80 лет из Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района.

Также оба выходных дня будет проходить зимне-весеннее первенство города Благовещенска по футболу на приз «Подснежник». 22 апреля на стадионе «Юность» в 13:00 сыграют команды «Дорожник» и «АмурПрайс»; в 15:00 – «Локомотив» и «Сибирь». На стадионе «Спартак» в 12:00 состоятся игры между «Максинтер» и «Динамо»; а в 16:00 – между командами «Амур 2000» и «2ГИС». 23 апреля в 11:00 на «Юности» будут играть «Атлетик» и «Коммунальник»; в 13:00 – «Благовещенский район» и «Метеор». На «Спартаке» в 10:00 сойдутся «Юность» и «Чигири»; в 12:00 – «Благовещенск-М» и «Свободный»; в 14:00 – «Темп» и «Амур 2001».

Поклонники походов по кинотеатрам могут посмотреть в эти выходные следующие фильмы: «Смурфики: Затерянная деревня», «Кухня. Последняя битва», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Форсаж–8», «Мульт в кино. Выпуск № 51», «Время первых», «Собачья жизнь», «Босс-молокосос», «Частное пионерское. Каникулы», «Наваждение», «Яна + Янко», «Ой, мамочки», «Война», «Рейд: пуля в голове». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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Екатерина PL