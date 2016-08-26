Фото: gosfc.ru

Список самых богатых россиян возглавил совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. Forbes России составил ежегодный рейтинг богатейших предпринимателей страны, пишет «Газета.ру».

За год состояние бизнесмена увеличилось на 4 миллиарда долларов и составляет 18,4 миллиарда.

На второе место Forbes поставил председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова с состоянием в 17,5 миллиарда. За год он заработал 6,6 миллиарда долларов.

На третьем месте рейтинга – совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его капитал составляет 16,1 миллиарда (прибавка за год – 6,8 миллиарда долларов).

По данным российского издания Forbes, общее состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на 100 миллиардов – до 460 миллиардов долларов.

20 марта американское издание Forbes составил ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров. Четвертый год подряд рейтинг издания возглавляет основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние выросло с 75 миллиардов до 86 миллиардов долларов. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет увеличил свое состояние на 14,8 миллиардов и стал вторым в списке. Основатель Amazon Джефф Безос переместился с пятого места на третье. Его состояние было оценено в 72,8 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг занял пятую строчку в рейтинге Forbes.

В 2016 году число миллиардеров впервые превысило 2 тысячи человек. Уточняется, что число тех, чье состояние составляет более 1 миллиарда долларов, увеличилось с 1 810 до 2 043 человек.

Суммарное состояние богатейших людей планеты выросло на 18 % – до 7,67 триллионов долларов.

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Нина Гвоздкова