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21апреля
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Россиянам могут предоставить налоговый вычет за отдых по путевкам

Россиянам могут предоставить налоговый вычет за отдых по путевкам
riamo.ru

Законопроект о налоговом вычете для россиян, которые отдыхают на отечественных курортах, в ближайшие дни будет внесен на рассмотрение в правительство, рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин «Российской газете».

Ранее сообщалось, что налоговый вычет для граждан могут ограничить 120 тысячами рублей. То есть с этой суммы будут рассчитывать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и возвращать гражданам. Таким образом, человек может рассчитывать на получение 15,6 тысячи рублей. Однако эту цифру Игорь Фомин не подтвердил.

К слову, сейчас россияне имеют возможность возместить часть своих расходов на покупку жилья, обучение или лечение.

Отдых работников на отечественных курортах необходимо стимулировать и налоговыми льготами для работодателей, уверены в Совете Федерации России. Об этом изданию сообщил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, сейчас заканчивается работа над законопроектом, в котором работодателям будет предоставлена возможность снижения налога на прибыль, если они покупают своим сотрудникам путевки на отечественные курорты.

«В расчете на одного человека это может быть вычет в 50 тысяч рублей. Может быть, не так существенно, но если речь идет о семье, то сумма может быть гораздо больше – 150-200 тысяч», – уточнил сенатор.

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#налоги #отдых #российская власть

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