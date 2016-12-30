В Благовещенске хотят реконструировать АОДНТ и филармонию

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В Благовещенске планируется реконструкция областного Дома народного творчества и Амурской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Средства на реконструкцию зданий предусмотрены в «дальневосточном» разделе госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2017-2019 годы. В общей сложности на развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке направят 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в Приамурье планируют реконструировать Дворец культуры железнодорожников в Свободном, построить Дом культуры в селе Новотроицкое.

Также отмечается, что в области должен появиться туристско-рекреационный кластер «Амур».

Начальник отдела маркетинга, рекламы и реализации билетов областной филармонии Данил Родин рассказал ИА «Амур.инфо», что о грядущей реконструкции учреждению пока ничего не известно. В Доме народного творчества оперативно прокомментировать информацию не смогли.

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#культура

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Александр Авдеев