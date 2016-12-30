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21апреля
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Сегодня, 10:49 14

В Благовещенске хотят реконструировать АОДНТ и филармонию

В Благовещенске хотят реконструировать АОДНТ и филармонию
Фото: media-cdn.tripadvisor.com

В Благовещенске планируется реконструкция областного Дома народного творчества и Амурской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Средства на реконструкцию зданий предусмотрены в «дальневосточном» разделе госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2017-2019 годы. В общей сложности на развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке направят 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в Приамурье планируют реконструировать Дворец культуры железнодорожников в Свободном, построить Дом культуры в селе Новотроицкое.

Также отмечается, что в области должен появиться туристско-рекреационный кластер «Амур».

Начальник отдела маркетинга, рекламы и реализации билетов областной филармонии Данил Родин рассказал ИА «Амур.инфо», что о грядущей реконструкции учреждению пока ничего не известно. В Доме народного творчества оперативно прокомментировать информацию не смогли.

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#культура

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Капитан AMERICA

    Капитан AMERICA
    5 часов назад

    В туалетах ремонт сделают и галочку поставят) Развивайся родная дальневосточная культура 3,5 милр.

    В Москве на одно здание такие средства выделяют, а тут весь ДВ, ну прям юмористы))

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    так что отказаться от 3,5 млрд.? или навальному лучше отдать?

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад



    ...госпрограммы «Развитие культуры и туризма»



    будет обл.центр "Культуризма"

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Капитан AMERICAВ туалетах ремонт сделают и галочку поставят) Развивайся родная дальневосточная культура 3,5 милр.

    В Москве на одно здание такие средства выделяют, а тут весь ДВ, ну прям юмористы))
    на дворцы и виноградники Димона , пишут что более 60млр потрачено. Вот где культура развивается! А ещё 80млр на поддержку имиджа власти и пропаганду на тв и в интернете.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    oenesterovтак что отказаться от 3,5 млрд.? или навальному лучше отдать?


    Казалось бы, причём здесь Навальный? Совсем Алексей едросов зашугал.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    oenesterov

    так что отказаться от 3,5 млрд.? или навальному лучше отдать?



    Казалось бы, причём здесь Навальный? Совсем Алексей едросов зашугал.



    это просто интернет-мем, расслабься.



  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    oenesterov


    В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ НЕ СОСТОЮ И НЕ СОСТОЯЛ. В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ НЕ РАБОТАЮ И НЕ РАБОТАЛ



    oenesterovич, а чем подъедаешься, если нигде и ничем?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    oenesterov
    MbIcли вcлyx

    oenesterov

    так что отказаться от 3,5 млрд.? или навальному лучше отдать?



    Казалось бы, причём здесь Навальный? Совсем Алексей едросов зашугал.



    это просто интернет-мем, расслабься.





    Да это тебе и твоим коллегам надо расслабиться, напрягаетесь сильно. Кстати, с каких пор высер, только что придуманный едроботом, считается мемом?

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    oenesterov

    это просто интернет-мем, расслабься.



    Да это тебе и твоим коллегам надо расслабиться, напрягаетесь сильно. Кстати, с каких пор высер, только что придуманный едроботом, считается мемом?



    охо-хо... у этого либераста закипело, приносите другого



  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Vlad2

    oenesterov


    В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ НЕ СОСТОЮ И НЕ СОСТОЯЛ. В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ НЕ РАБОТАЮ И НЕ РАБОТАЛ


    oenesterovич, а чем подъедаешься, если нигде и ничем?



    приходится работать, знаете ли...



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    oenesterov
    MbIcли вcлyx

    oenesterov

    это просто интернет-мем, расслабься.



    Да это тебе и твоим коллегам надо расслабиться, напрягаетесь сильно. Кстати, с каких пор высер, только что придуманный едроботом, считается мемом?



    охо-хо... у этого либераста закипело, приносите другого





    Да нет же, это у тебя, едробота, подгорает. Готов к любой абсолютно нейтральной новости Навального приплести. Совсем всё плохо, да?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Обратите внимание на елки..Они очень близко около здания посажены. Своей корневой системой разрушают фундамент...Надо бы спилить их.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    О-ё-ёй!!!

    Реконструкцию можно провести в филармонии - строение 60-х годов, не жалко. Ничего там архитектурно-ценного нет.

    А вот бывший Дом офицеров жалко. Там такие колонны, потолки высоченные, лепнина. Тут вообще-то реставрация была бы уместна а не реконструкция, после которой исторические элементы архитектуры можно потерять. Ау, Виталий Ребизант?! Наконец-то собрались с силами. 6 лет ждали денег https://www.amurnews.ru/society/32049/

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Я .конечно , старая перечница, но память у меня еще есть,

    по крайней мере , 2 последних года помню



    V.M.

    Ах, какие планы были, и как их дружно обсуждали, и как министр

    культуры был уверен, что всё получится…

    Ремонт Филармонии или Блеф? Или куда потратить 10 лямов евро

    http://forum.amur.info/city/57201/?show_record=2382475#2382475

    Простые вопросы / 16+: Ольга Смирнова, и. о. директора Амурской областной филармонии

    и всё закончилось ремонтом пола и заменой кресел...



    И чо, опять? Может, всё-таки в сельские дома культуры вкладывать, чтоб совсем

    не умирали деревни? В школы, где удобства на улице?

    А вот Дом Офицеров, да, давно просится на восстановление -возрождение.

    И вопрос: а почему пресс-служба Минвостокразвития об этом сообщает,

    а не Минкультуры области?

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