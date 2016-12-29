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21апреля
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Сегодня, 10:17 0

Минобороны: в Сирии погиб российский военный советник

Минобороны: в Сирии погиб российский военный советник
Фото: ria.ru

Российский военный советник Сергей Бордов погиб в Сирии. Это произошло когда на военный гарнизон напали боевики, рассказали в Минобороны России. Об этом информирует «Российская газета».

Во время боя офицер, занимавшийся подготовкой сирийских подразделений, не допустил прорыва террористов в жилой городок, но получил смертельные ранения. Бордов представлен к государственной награде посмертно.

Майор выполнял задачи по подготовки одного из подразделений сирийских войск, уточнили в Минобороны.

Как сообщает РИА Новости, в Минобороны также опровергли сообщение Reuters о гибели в Сирии двух российских военных, назвав его очередной дезинформацией. Ранее официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что ни одно из имен, упомянутых в публикации агентства про "заниженные" потери в боях за Пальмиру, не принадлежит военнослужащим Минобороны.

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#военные #происшествия

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