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Собаки, которые держали в страхе благовещенский двор, исчезли

Собаки, которые держали в страхе благовещенский двор, исчезли

Собаки, которые бросались на людей возле дома № 89 на улице Комсомольской в Благовещенске, пропали с привычного места. Жители дома подозревают, что их могли убить: люди слышали выстрелы.

Как сообщало Амур.инфо, «собачья» проблема во дворе домов по улице Комсомольской существует почти десять лет. Бездомные псы облюбовали детскую площадку, выгнав оттуда юных жителей этого района. Собаки часто облаивают и пугают прохожих. Недавно жертвой собачьей стаи чуть не стала 12-летняя Оксана Евдокимова.

На место выезжала съемочная группа «Альфа-канала», которая пообщалась с недовольными жильцами. Также за комментарием корреспондент обратился в управление ЖКХ города. А уже на следующий день после выхода сюжета в эфир, собаки исчезли. Жильцы подозревают, что их могли убить: накануне ночью они слышали выстрелы.

При этом люди рассказали, что после исчезновения взрослых собак под крыльцом соседнего магазина остались щенки. Весь день 20 апреля жильцы слышали их писк. Вечером на место выехали волонтеры, чтобы достать маленьких животных. Но сделать это самостоятельно они не смогли, пришлось вызывать спасателей.

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, прибывшие на место специалисты увидели, что под бетонной ступенькой магазина находится собака с двумя новорождёнными щенками. Животное было напугано и боялось выходить к людям.

Чтобы достать собаку, спасателям пришлось убрать ступеньку и вытащить ее из укрытия при помощи петли. После спасательной операции собаку вместе со щенками передали приехавшим волонтерам организации «Остров спасения».

Просмотров всего: 2275

#животные

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Комментарии
Показать все (74) Обсудить на форуме
  • ты не ты, когда голоден

    ты не ты, когда голоден
    5 часов назад

    ну, а деньги получит за это Золотарев, и "кто-то" получит откат

  • S kak $

    S kak $
    5 часов назад

    Ещё раз: эти собаки не держали в страхе благовещенский двор. Это неправда, зачем вы ретранслируете ее с таким упорством.

  • ты не ты, когда голоден

    ты не ты, когда голоден
    5 часов назад

    S kak $

    Ещё раз: эти собаки не держали в страхе благовещенский двор. Это неправда, зачем вы ретранслируете ее с таким упорством.



    яжемать сказала, значит так и есть

    тут не поспоришь :)

  • Vlad73

    Vlad73
    5 часов назад

    S kak $Ещё раз: эти собаки не держали в страхе благовещенский двор. Это неправда, зачем вы ретранслируете ее с таким упорством.


    Держали, не держали без разницы, собак не должно быть где находятся дети.

  • Вицли

    Вицли
    5 часов назад

    Юлька молодец. Четко и ясно излагает.

  • S kak $

    S kak $
    5 часов назад

    Vlad73

    S kak $

    Ещё раз: эти собаки не держали в страхе благовещенский двор. Это неправда, зачем вы ретранслируете ее с таким упорством.



    Держали, не держали без разницы, собак не должно быть где находятся дети.


    Алкаши, орущие с утра до утра на детских площадках в указанном районе, почему-то не вызывают вопросов у гипертревожных матерей.

  • ты не ты, когда голоден

    ты не ты, когда голоден
    5 часов назад

    Вицли

    Юлька молодец. Четко и ясно излагает.



    тоже под раздачу

    она ж сказала - всем цыц

  • молокан

    молокан
    5 часов назад



    После спасательной операции ее вместе со щенками передали прибывшим на место волонтерам организации «Кошкин дом».



    Вот бы еще волотеров, кто-нибудь, как-нибудь, чтобы искали их потом и не нашли.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 часов назад

    И не благодарите

    Ах, сколько же бессильного гнева и тупой ненависти от псиноведьм

    Всё. Правильно. Сделали.

    Угрожающие жизни людей твари были переселены на другое место жительства. Там, где они не смогут причинить вред никому.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 часов назад

    молокан



    После спасательной операции ее вместе со щенками передали прибывшим на место волонтерам организации «Кошкин дом».



    Вот бы еще волотеров, кто-нибудь, как-нибудь, чтобы искали их потом и не нашли.



    Увы, это уже несколько статей УК. Вот как поймают их с поличным, так сразу)

  • Вицли

    Вицли
    5 часов назад

    Зачем собак повезли в "Кошкин дом"? Не порядок.

  • Jackson

    Jackson
    5 часов назад

    честно, думал так и будут тележить эту тему. Нет, молодцы, быстро справились

  • Jackson

    Jackson
    5 часов назад

    S kak $

    Ещё раз: эти собаки не держали в страхе благовещенский двор. Это неправда, зачем вы ретранслируете ее с таким упорством.



    Затем что несколько свидетелей сказали, что собаки им житья не дают. Зачем вы с таким упорством говорите что этого не было? И чем ваше слово - анонимное - убедительнее, чем слова реальных людей?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    Jackson
    S kak $

    Ещё раз: эти собаки не держали в страхе благовещенский двор. Это неправда, зачем вы ретранслируете ее с таким упорством.



    Затем что несколько свидетелей сказали, что собаки им житья не дают. Зачем вы с таким упорством говорите что этого не было? И чем ваше слово - анонимное - убедительнее, чем слова реальных людей?


    В предыдущей новости по этой теме видео есть, где собаки на ребёнка кидаются. Это факт. Так шта, всё правильно сделали.

  • S kak $

    S kak $
    5 часов назад

    В комментариях к прошлой новости я писала уже. Живу в этом доме. Ни меня, ни моего ребенка эти собаки не "держат в страхе", как и моих соседей и знакомых, в том числе из близлежащих домов. Все достаточно хорошо себе представляют, что такое "держать в страхе"?

    Мы наблюдаем каноничный пример манипуляции: несколько матерей ввели в заблуждение журналистов, те, в свою очередь, передали неправду (а это именно неправда, я продолжаю настаивать на том, что собаки не держали двор в страхе, люди совершенно беспрепятственно там ходили) читателям, а те и рады ее обсуждать уже который день подряд.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    4 часа назад

    » ты не ты, когда голоден , сегодня, 10:34 (Отредактировал ты не ты, когда голоден сегодня, 10:34)

    ну, а деньги получит за это Золотарев, и "кто-то" получит откат

    --

    ВЫ спрашиваете кому откат,дауну по клаусу хайду, который с маниакальным упорством хочит истребить всех дворавых собак в г.Благовещенске.А вам редеющих за чистоту вашего двора по адресу Пролетарская 101\2 на это место придут новые собаки и не факт ,что они будут лояльные к людям.

  • Scarlet

    Scarlet
    4 часа назад

    Собак, "не лояльных к людям" ожидает в дальнейшем такая же судьба. Потому что, на детской площадке должны играть дети, а не собаки.

  • виталя1979

    виталя1979
    4 часа назад

    А мне нравятся собачки во дворах. Пожулькаешь их, погладишь. И они всегда к тебе с добротой :)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    ANTANTA ты не ты, когда голоден

    » ты не ты, когда голоден , сегодня, 10:34 (Отредактировал ты не ты, когда голоден сегодня, 10:34)

    ну, а деньги получит за это Золотарев, и "кто-то" получит откат

    --

    ВЫ спрашиваете кому откат,дауну по клаусу хайду, который с маниакальным упорством хочит истребить всех дворавых собак в г.Благовещенске.А вам редеющих за чистоту вашего двора по адресу Пролетарская 101\2 на это место придут новые собаки и не факт ,что они будут лояльные к людям.



    Абсолютно голословное утверждение.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    Scarlet

    Собак, "не лояльных к людям" ожидает в дальнейшем такая же судьба. Потому что, на детской площадке должны играть дети, а не собаки.



    А вот это абсолютно правильное отношение.

  • вячеславович

    вячеславович
    4 часа назад

    Тую морковку, что харчевала шавок, следует хорошо "продуть", и прочих сочувствующим шавочникам!

  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    S kak $

    Vlad73

    S kak $

    Ещё раз: эти собаки не держали в страхе благовещенский двор. Это неправда, зачем вы ретранслируете ее с таким упорством.



    Держали, не держали без разницы, собак не должно быть где находятся дети.


    Алкаши, орущие с утра до утра на детских площадках в указанном районе, почему-то не вызывают вопросов у гипертревожных матерей.



    Потому что на алкашей есть полиция, а на собачек нет никакой управы, так как нет владельца.

  • Jackson

    Jackson
    4 часа назад

    Scarlet

    Собак, "не лояльных к людям" ожидает в дальнейшем такая же судьба. Потому что, на детской площадке должны играть дети, а не собаки.



    Плюсую.

  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    вячеславович

    Тую морковку, что харчевала шавок, следует хорошо "продуть", и прочих сочувствующим шавочникам!



    Повесить на кормительницу ответственность за всех песиков которых прикармливает, и за каждый косяк собачек, через суд с нее спрашивать, вот тогда я думаю, пропадет у нее охота прикармливать зверей во дворе!

  • Jackson

    Jackson
    4 часа назад

    S kak $

    В комментариях к прошлой новости я писала уже. Живу в этом доме. Ни меня, ни моего ребенка эти собаки не "держат в страхе", как и моих соседей и знакомых, в том числе из близлежащих домов. Все достаточно хорошо себе представляют, что такое "держать в страхе"?

    Мы наблюдаем каноничный пример манипуляции: несколько матерей ввели в заблуждение журналистов, те, в свою очередь, передали неправду (а это именно неправда, я продолжаю настаивать на том, что собаки не держали двор в страхе, люди совершенно беспрепятственно там ходили) читателям, а те и рады ее обсуждать уже который день подряд.



    вы отвечаете за себя. Это правильно. И за соседей - это неправильно. Соседи за себя уже ответили - вызвали сми и все рассказали. Подкармливать дворовых псин это плевок в свой колодец. Сегодня животное сытое, а завтра нет. Голодные псы нападают стаями на слабых - пожилых и детей. Вам самой как матери не стремно?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    Мозг

    вячеславович

    Тую морковку, что харчевала шавок, следует хорошо "продуть", и прочих сочувствующим шавочникам!



    Повесить на кормительницу ответственность за всех песиков которых прикармливает, и за каждый косяк собачек, через суд с нее спрашивать, вот тогда я думаю, пропадет у нее охота прикармливать зверей во дворе!



    Они так не согласные

  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    Клаус Хайда

    Мозг

    вячеславович

    Тую морковку, что харчевала шавок, следует хорошо "продуть", и прочих сочувствующим шавочникам!



    Повесить на кормительницу ответственность за всех песиков которых прикармливает, и за каждый косяк собачек, через суд с нее спрашивать, вот тогда я думаю, пропадет у нее охота прикармливать зверей во дворе!



    Они так не согласные



    Так а не надо спрашивать, когда она кормит песиков, она же не спрашивает у соседей: "Согласны ли они терпеть стаю зверей в своем дворе"? Так и с ней поступить, раз кормит, значит берет под свою ответственность!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    ANTANTA

    ты не ты, когда голоден    » ты не ты, когда голоден , сегодня, 10:34 (Отредактировал ты не ты, когда голоден сегодня, 10:34)

    ну, а деньги получит за это Золотарев, и "кто-то" получит откат

    --

    ВЫ спрашиваете кому откат,дауну по клаусу хайду, который с маниакальным упорством хочит истребить всех дворавых собак в г.Благовещенске.А вам редеющих за чистоту вашего двора по адресу Пролетарская 101\2 на это место придут новые собаки и не факт ,что они будут лояльные к людям.


    Почему всё так запущено?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    Мозг

    Клаус Хайда

    Мозг

    вячеславович

    Тую морковку, что харчевала шавок, следует хорошо "продуть", и прочих сочувствующим шавочникам!



    Повесить на кормительницу ответственность за всех песиков которых прикармливает, и за каждый косяк собачек, через суд с нее спрашивать, вот тогда я думаю, пропадет у нее охота прикармливать зверей во дворе!



    Они так не согласные



    Так а не надо спрашивать, когда она кормит песиков, она же не спрашивает у соседей: "Согласны ли они терпеть стаю зверей в своем дворе"? Так и с ней поступить, раз кормит, значит берет под свою ответственность!



    Вою будет

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Во дворе того дома открылся портал в другое измерение. Там всё пропадает.

    Не верите? Оставьте сто рублей на дороге и отойдите в сторонку. Через пять минут их уже не увидите.

  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    Клаус Хайда

    Мозг

    Клаус Хайда

    Мозг

    вячеславович

    Тую морковку, что харчевала шавок, следует хорошо "продуть", и прочих сочувствующим шавочникам!



    Повесить на кормительницу ответственность за всех песиков которых прикармливает, и за каждый косяк собачек, через суд с нее спрашивать, вот тогда я думаю, пропадет у нее охота прикармливать зверей во дворе!



    Они так не согласные



    Так а не надо спрашивать, когда она кормит песиков, она же не спрашивает у соседей: "Согласны ли они терпеть стаю зверей в своем дворе"? Так и с ней поступить, раз кормит, значит берет под свою ответственность!



    Вою будет



    А что сделать, скотинолюбие требует жертв, так что нефиг выть!

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Вицли

    Зачем собак повезли в "Кошкин дом"? Не порядок.



    Кошек кормить, понятно же!





    ~~Чтобы достать собаку, спасателям пришлось убрать ступеньку и вытащить ее из укрытия при помощи петли. После спасательной операции собаку вместе со щенками передали приехавшим волонтерам организации «Кошкин дом».



    А ступеньку куда дели?



  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    Хмык

    Во дворе того дома открылся портал в другое измерение. Там всё пропадает.

    Не верите? Оставьте сто рублей на дороге и отойдите в сторонку. Через пять минут их уже не увидите.



  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    Oldlord

    Вицли

    Зачем собак повезли в "Кошкин дом"? Не порядок.



    Кошек кормить, понятно же!



    ~~Чтобы достать собаку, спасателям пришлось убрать ступеньку и вытащить ее из укрытия при помощи петли. После спасательной операции собаку вместе со щенками передали приехавшим волонтерам организации «Кошкин дом».



    А ступеньку куда дели?



    Одну букву пропустил))) "Кошек Скормить"

  • копеечка

    копеечка
    4 часа назад

    Я не могу понять, как можно лояльно относится к бродячим собакам. Вы обсуждаете агрессивные они или добрые. Но совсем не учитываете что они просто могут напугать ребенка который не знаком близко с этими животными (родители по непонятным причинам не держат их дома), ну главное они могут стать источником многих болезней которыми может заразится ребенок. Поэтому я считаю что на детской площадке не место любой собаке, даже домашней. А домашнюю собачку должен сопровождать обязательно взрослый с совочком и пакетом.

  • S kak $

    S kak $
    4 часа назад

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.

  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    копеечка

    Я не могу понять, как можно лояльно относится к бродячим собакам. Вы обсуждаете агрессивные они или добрые. Но совсем не учитываете что они просто могут напугать ребенка который не знаком близко с этими животными (родители по непонятным причинам не держат их дома), ну главное они могут стать источником многих болезней которыми может заразится ребенок. Поэтому я считаю что на детской площадке не место любой собаке, даже домашней. А домашнюю собачку должен сопровождать обязательно взрослый с совочком и пакетом.



    Зоошизе этого не объяснишь. У них по каким то причинам нет детей, так что этого им не понять.

  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    S kak $

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.



    Отстреливайте голубей, кто вам не дает? Ни кто здесь за голубей заступаться не будет

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    S kak $

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.



    Детей собакам скормили, за голубей взялись...



    ЗШ уже не может остановиться самостоятельно!



  • S kak $

    S kak $
    4 часа назад

    Мозг

    S kak $

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.



    Отстреливайте голубей, кто вам не дает? Ни кто здесь за голубей заступаться не будет



    Мне они не мешают, как и собаки, о которых шла речь. Я никого не собираюсь отстреливать, боже упаси.

  • Мозг

    Мозг
    4 часа назад

    S kak $

    Мозг

    S kak $

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.



    Отстреливайте голубей, кто вам не дает? Ни кто здесь за голубей заступаться не будет



    Мне они не мешают, как и собаки, о которых шла речь. Я никого не собираюсь отстреливать, боже упаси.



    К чему тогда ваше высказывание про голубей? Город сделан Людьми для комфортного проживания. Если собаки доставляют кому то дискомфорт, их надо убрать. Если голуби доставляют дискомфорт их надо убрать. Если алкаши доставляют дискомфорт, обратитесь в полицию и их уберут!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    Мозг

    S kak $

    Мозг

    S kak $

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.



    Отстреливайте голубей, кто вам не дает? Ни кто здесь за голубей заступаться не будет



    Мне они не мешают, как и собаки, о которых шла речь. Я никого не собираюсь отстреливать, боже упаси.



    К чему тогда ваше высказывание про голубей?



    А это опять призывы к экстремизму. За последнюю неделю зоошиза уже призывала вешать людей на деревьях и выпускать им кишки, сегодня в соседней теме призывали всех взрывать. Тут стрелять призывают. Мне кажется если это не экстремизм, то тогда что им является?

  • S kak $

    S kak $
    4 часа назад

    Мозг

    S kak $

    Мозг

    S kak $

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.



    Отстреливайте голубей, кто вам не дает? Ни кто здесь за голубей заступаться не будет



    Мне они не мешают, как и собаки, о которых шла речь. Я никого не собираюсь отстреливать, боже упаси.



    К чему тогда ваше высказывание про голубей? Город сделан Людьми для комфортного проживания. Если собаки доставляют кому то дискомфорт, их надо убрать. Если голуби доставляют дискомфорт их надо убрать. Если алкаши доставляют дискомфорт, обратитесь в полицию и их уберут!



    Не убирают, обращалась уже...

    Кстати, не далее как сегодня утром по пути на работу имела счастье наблюдать бомжа, справляющего малую нужду в теплой остановке напротив магазина "Кооператор". Где держащиеся в страхе матери с детьми, где журналисты, ау?

  • Светлица

    Светлица
    3 часа назад

    Лучше бы эти супер мамаши бухали меньше , и за детьми смотрели как положено , а не всяких мразей натравливалали на животных , которые в принципе никому не мешали , кроме этих алкашек

  • копеечка

    копеечка
    3 часа назад

    Про каких зоозащитников здесь иногда пишут. Я в городе за все жизнь не встретил не одного. Я понимаю что оно не только не едят мясо, но одежду и обувь не носят из меха и кожи (даже искусственной). Поэтому зимой они в валенках, вязанных рукавицах и шапочке, ну и в ватнике. Ну а летом либо резиновые сапоги, либо лапти. Ну а их высказывания это ради того чтобы поспорить и пообщаться. Через неделю он может рьяно отстаивать совершенно противоположную сторону (весна на дворе)

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    S kak $

    Мозг


    Если алкаши доставляют дискомфорт, обратитесь в полицию и их уберут!


    Не убирают, обращалась уже...



    Письменно?



    Ответ покажите, пожалуйста!



  • JuliKuz

    JuliKuz
    3 часа назад

    Люди-сволочи!

  • Мозг

    Мозг
    3 часа назад

    S kak $

    Мозг

    S kak $

    Мозг

    S kak $

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.



    Отстреливайте голубей, кто вам не дает? Ни кто здесь за голубей заступаться не будет



    Мне они не мешают, как и собаки, о которых шла речь. Я никого не собираюсь отстреливать, боже упаси.



    К чему тогда ваше высказывание про голубей? Город сделан Людьми для комфортного проживания. Если собаки доставляют кому то дискомфорт, их надо убрать. Если голуби доставляют дискомфорт их надо убрать. Если алкаши доставляют дискомфорт, обратитесь в полицию и их уберут!



    Не убирают, обращалась уже...

    Кстати, не далее как сегодня утром по пути на работу имела счастье наблюдать бомжа, справляющего малую нужду в теплой остановке напротив магазина "Кооператор". Где держащиеся в страхе матери с детьми, где журналисты, ау?



    А вы уверены что бомжу было приятно лицезреть вас? вы тоже ему дискомфорт доставили...

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    S kak $

    имела счастье наблюдать бомжа, справляющего малую нужду



    Какое-то сомнительное "счастье" наблюдать такое.



    Хотя... Наблюдайте дальше, раз вам это за счастье.



  • Мозг

    Мозг
    3 часа назад

    Светлица

    Лучше бы эти супер мамаши бухали меньше , и за детьми смотрели как положено , а не всяких мразей натравливалали на животных , которые в принципе никому не мешали , кроме этих алкашек



    А как положено? теперь, из за зоошизы, детей нельзя выпустить во двор поиграть на ДЕТСКОЙ площадке? Может это детей надо выгуливать на поводке и в наморднике? Лечите голову Светлица....

  • Мозг

    Мозг
    3 часа назад

    Oldlord

    S kak $

    имела счастье наблюдать бомжа, справляющего малую нужду



    Какое-то сомнительное "счастье" наблюдать такое.

    Хотя... Наблюдайте дальше, раз вам это за счастье.



    Ей счастье, а бомжу психологическая травма на всю жизнь...

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    То, что лорд со спрямленной в армии извилиной не понимает оттенков и нюансов в словах и выражениях, неудивительно. А вот Мозг удивил)

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    S kak $

    То, что лорд со спрямленной в армии извилиной не понимает оттенков и нюансов в словах и выражениях, неудивительно. А вот Мозг удивил)



    Типа "ойфсё!"?



    Аргументы закончились, гениальная наблюдательницазаписающимибомжами вы наша?! )))



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    СветлицаЛучше бы эти супер мамаши бухали меньше , и за детьми смотрели как положено , а не всяких мразей натравливалали на животных , которые в принципе никому не мешали , кроме этих алкашек


    Что за бред вы несёте? Действительно зоошиза.

  • Мозг

    Мозг
    3 часа назад

    S kak $

    То, что лорд со спрямленной в армии извилиной не понимает оттенков и нюансов в словах и выражениях, неудивительно. А вот Мозг удивил)



    Похоже до вас не доходит что вы не одна живете в городе... Если вас бесят или доставляют дискомфорт, остальные люди, так езжайте жить в лес...

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    3 часа назад

    Мозг

    Oldlord

    S kak $

    имела счастье наблюдать бомжа, справляющего малую нужду



    Какое-то сомнительное "счастье" наблюдать такое.

    Хотя... Наблюдайте дальше, раз вам это за счастье.



    Ей счастье, а бомжу психологическая травма на всю жизнь...



    Так он и обосцался наверное, когда увидел, кто за ним следит.

  • Br35

    Br35
    3 часа назад

    Поражаюсь существованию таких дебилов, которые считают уличных собак милыми и безобидными. Ништяк ходить по жизни в розовых очках. Оно и к лучшему, такие естественный отбор не проходят, их собаки загрызают. :D

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Светлица

    Лучше бы эти супер мамаши бухали меньше , и за детьми смотрели как положено , а не всяких мразей натравливалали на животных , которые в принципе никому не мешали , кроме этих алкашек



    Что за бред вы несёте? Действительно зоошиза.



    не всем повезло от обезьян эволюционировать. некоторые явно произошли от сук с кобелями.

  • Дарья

    Дарья
    2 часа назад

    амур инфо,как сигнал для живодеров.адрес зачем было указывать.

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    ПО ходы прибежала в Говещенск первая волна северокорейских беженцев

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Дарьяамур инфо,как сигнал для живодеров.адрес зачем было указывать.


    Видео как собачки в этом дворе на ребёнка кидаются видели? Вопросы?

  • копеечка

    копеечка
    2 часа назад

    Я ток понимаю, что защищают бродячих собак те кто их любит, потому что у них то же были собачки. Но видимо надоели им и оказались на улице. Так что они защищают свою бывшую собственность, жалко, когда то была собачка членом семьи.

  • vopros2017

    vopros2017
    1 час назад

    S kak $

    Мозг

    S kak $

    Мозг

    S kak $

    Вы ужаснетесь, если узнаете, источником каких болезней является обыкновенный голубь. Он же, кстати, может до полусмерти напугать. Теоретически (не без помощи мамаш и журналистов) голуби могут запросто "держать в страхе" целый двор, район, город, область и тд.



    Отстреливайте голубей, кто вам не дает? Ни кто здесь за голубей заступаться не будет



    Мне они не мешают, как и собаки, о которых шла речь. Я никого не собираюсь отстреливать, боже упаси.



    К чему тогда ваше высказывание про голубей? Город сделан Людьми для комфортного проживания. Если собаки доставляют кому то дискомфорт, их надо убрать. Если голуби доставляют дискомфорт их надо убрать. Если алкаши доставляют дискомфорт, обратитесь в полицию и их уберут!



    Не убирают, обращалась уже...

    Кстати, не далее как сегодня утром по пути на работу имела счастье наблюдать бомжа, справляющего малую нужду в теплой остановке напротив магазина "Кооператор". Где держащиеся в страхе матери с детьми, где журналисты, ау?



    представляю, насколько больше счастья было бы если он там срал

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Безобидные собачки, точно

    У нас жила во дворе такая, сейчас не видно. Кобель, выше моего колена. К детям ровно относился, а на взрослого мог кинуться. Наблюдала в окно картину, как женщину, проходящую через детскую площадку, к горке оттеснил, и стоял лаял, рычал на нее, пока гуляющий ребенок его не отогнал.

    А где гарантия, что на ребенка не кинется?

    Плюс, когда играл с детьми, валил на землю и кхм... совершал движения, имитирующие половой акт.

    Да мне плевать, что у этого пса на душе, и какие душевные раны. Мне достаточно того, что я не знаю, что у него на уме.

    Собаки - это хорошо, когда они на поводке и в наморднике. Или дома.

    Неконтролируемая, бесхозная собака - источник опасности.

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    У меня на работе собаки здоровенные. Это меня они уважают, потому что я их кормлю. Я могу прикрикнуть, они послушаются. А для людей, которых они не знают, эти собаки опасны.

    Я, например впадаю в ступор, когда незнакомая собака кидаться начинает. Какая там нафиг самооборона?

    Возле стройки на Дьяченко-Игнатьевское шоссе гуляла свора собак, так они на меня кидались пару раз. Хорошо, прохожие отгоняли. Одного такого защитника чуть не покусали.

  • вячеславович

    вячеславович
    1 час назад

    Завтра на субботник с граблями и долгоиграющей метлой ту "кормящую маман" и пущай весь двор марафетит и нагламуривает-отдувается за себя и своих шавок!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    вячеславович

    Завтра на субботник с граблями и долгоиграющей метлой ту "кормящую маман" и пущай весь двор марафетит и нагламуривает-отдувается за себя и своих шавок!



    А ведь вы правильно заметили - убирать за нежнолелеемыми ими блоховозами не заставишь ни одну "защитницу".

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Клаус Хайда

    вячеславович

    Завтра на субботник с граблями и долгоиграющей метлой ту "кормящую маман" и пущай весь двор марафетит и нагламуривает-отдувается за себя и своих шавок!



    А ведь вы правильно заметили - убирать за нежнолелеемыми ими блоховозами не заставишь ни одну "защитницу".



    Да и за хозяйскими собаками не убирают. У нас два дома стоят параллельно, между ними небольшой лесок. Ну, как лесок, десять-пятнадцать деревьев и кусты с травой. Там пройти невозможно, потому что все заминировано. На выгул туда собак водят со всех окрестных дворов.

  • vopros2017

    vopros2017
    1 час назад

    любопытные статьи по этому поводу по портгламуре и асн24 :) первые пишут что псина под лестницу сама забилась и не могла вылезти, вторые - что туда ее загнала стая беспризорных животных.

  • Хайда Клаус

    Хайда Клаус
    1 час назад

    Клаус Хайда

    вячеславович

    Завтра на субботник с граблями и долгоиграющей метлой ту "кормящую маман" и пущай весь двор марафетит и нагламуривает-отдувается за себя и своих шавок!



    А ведь вы правильно заметили - убирать за нежнолелеемыми ими блоховозами не заставишь ни одну "защитницу".



    а управляйку не заставишь убирать вообще ни за кем

  • Хайда Клаус

    Хайда Клаус
    1 час назад

    vopros2017

    любопытные статьи по этому поводу по портгламуре и асн24 :) первые пишут что псина под лестницу сама забилась и не могла вылезти, вторые - что туда ее загнала стая беспризорных животных.



    что вас удивляет?

    буйность фантазии?

  • Хайкла Даус

    Хайкла Даус
    57 минут назад

    Хайда Клаус

    Клаус Хайда

    вячеславович

    Завтра на субботник с граблями и долгоиграющей метлой ту "кормящую маман" и пущай весь двор марафетит и нагламуривает-отдувается за себя и своих шавок!



    А ведь вы правильно заметили - убирать за нежнолелеемыми ими блоховозами не заставишь ни одну "защитницу".



    а управляйку не заставишь убирать вообще ни за кем



    ты хоть за собой убери

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    30 минут назад

    копеечка

    Про каких зоозащитников здесь иногда пишут. Я в городе за все жизнь не встретил не одного. Я понимаю что оно не только не едят мясо, но одежду и обувь не носят из меха и кожи (даже искусственной). Поэтому зимой они в валенках, вязанных рукавицах и шапочке, ну и в ватнике. Ну а летом либо резиновые сапоги, либо лапти. Ну а их высказывания это ради того чтобы поспорить и пообщаться. Через неделю он может рьяно отстаивать совершенно противоположную сторону (весна на дворе)



    Не, показывали как-то тут одну "защитницу" в норковой шубе. Был даже коммент на эту тему.

  • Вежливый

    Вежливый
    8 минут назад

    А ведь странно что кто то считает безхозных собак во дворах и на детских площадках нормальным! Для собак же строили. Смотрю тут прикармливающие объявились. Хотите кого то кормить - делайте кормушки для птиц. Жаль нет ответственности для тех кто вот так прикормил собачек во дворе.

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