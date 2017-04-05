Собаки, которые держали в страхе благовещенский двор, исчезли

Собаки, которые бросались на людей возле дома № 89 на улице Комсомольской в Благовещенске, пропали с привычного места. Жители дома подозревают, что их могли убить: люди слышали выстрелы.

Как сообщало Амур.инфо, «собачья» проблема во дворе домов по улице Комсомольской существует почти десять лет. Бездомные псы облюбовали детскую площадку, выгнав оттуда юных жителей этого района. Собаки часто облаивают и пугают прохожих. Недавно жертвой собачьей стаи чуть не стала 12-летняя Оксана Евдокимова.

На место выезжала съемочная группа «Альфа-канала», которая пообщалась с недовольными жильцами. Также за комментарием корреспондент обратился в управление ЖКХ города. А уже на следующий день после выхода сюжета в эфир, собаки исчезли. Жильцы подозревают, что их могли убить: накануне ночью они слышали выстрелы.

При этом люди рассказали, что после исчезновения взрослых собак под крыльцом соседнего магазина остались щенки. Весь день 20 апреля жильцы слышали их писк. Вечером на место выехали волонтеры, чтобы достать маленьких животных. Но сделать это самостоятельно они не смогли, пришлось вызывать спасателей.

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, прибывшие на место специалисты увидели, что под бетонной ступенькой магазина находится собака с двумя новорождёнными щенками. Животное было напугано и боялось выходить к людям.

Чтобы достать собаку, спасателям пришлось убрать ступеньку и вытащить ее из укрытия при помощи петли. После спасательной операции собаку вместе со щенками передали приехавшим волонтерам организации «Остров спасения».

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#животные

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Александр Авдеев