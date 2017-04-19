Китайская компания заинтересовалась питьевой водой Дальнего Востока
Одна из китайских компаний намеревается поставлять питьевую воду с Дальнего Востока в КНР, сообщает ИА «Дейта». Об этом генеральный директор компании Луань Сюнцзю заявила в ходе рабочей встречи с заместителем главы Минвостокразвития России Александром Крутиковым.
На примете у китайцев три дальневосточных региона: Камчатку, Сахалин и Приморье. Для них важны транспортная доступность, логистика и наличие партнеров в регионе, сообщает Минвостокразвития.
«Коммерческий потенциал производства питьевой воды на Дальнем Востоке раскрыт далеко не полностью, поэтому можно быть уверенным в успешности проекта, – сказал Александр Крутиков – Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку компаниям, которые будут инвестировать в соответствующее производство».
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