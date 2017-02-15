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В России запретили деятельность «Свидетелей Иеговы»

В России запретили деятельность «Свидетелей Иеговы»
Фото: advocate-office.com

Верховный суд РФ в четверг, 20 апреля, признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил деятельность данной организации. Об этом сообщает «РИА Новости». Представлена организация и в Приамурье.

Решение суда предполагает ликвидацию управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в Санкт-Петербурге, а также местных религиозных организаций по всей России, которых насчитывается более 300, рассказал ИА «Амур.инфо» представитель амурской организации Виталий Галчатников.

«Юридически орган ликвидирован, а к самим людям пока претензий нет, как и обвинений. Судья при оглашении приговора сказал, что дается месяц на подачу апелляции. Она будет подана, вопрос будет пересматриваться», – отметил Виталий Галчатников. Он уточнил, что решение суда вступило в силу сразу после его оглашения.

На сайте «Свидетели Иеговы в России» говорится, что 20 апреля 2017 года имеет шанс войти в историю как «черный день для основополагающих свобод человека» в РФ.

«Мы призываем власти, следуя своим обязательствам по международному праву в области прав человека, прекратить судебный процесс и пересмотреть законодательство о борьбе с экстремизмом и практику его применения», – цитирует сайт специальных докладчиков ООН, действующих в рамках мандата, полученного от Совета ООН по правам человека.

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#закон #религия #суды

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Комментарии
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  • демиург13

    демиург13
    3 часа назад

    Давно пора!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    Псинобесы на очереди?

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад



    ...«Юридически орган ликвидирован, а к самим людям пока претензий нет, как и обвинений...



    Поржал... Это к примеру, если ИГИЛ юридически запретили, то к боевикам ИГИЛа претензий нет, пущай себе режут, взрывают, короче, обвинять их не в чем.

    Так в чем причина запрета иеговистов? Вроде как и православные бога чтут и Христа не отвергают... Анекдот натуральный

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Был случай у знакомой, пришли такие бабульки, через дверь давай уговаривать открыть, о высшей силе говорить. Дверь не открыла, потопала ногами как будто ушла, а сама в глазок, бабульки развернулись и за ними два мужика стоят, вот тебе и свидетели Иеговы

  • вячеславович

    вячеславович
    1 час назад

    Да не важно под каким соусом прикрыли эту лпаочку! Не будут шкураходить по улицам и хатам с турыми вопросцами, зомбируя людей.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    1 час назад

    свидетели не унывают

    бабка-свидетельница , которая ходила в нашем районе, уже высказалась гордо по этому поводу

    Иисус сказал - если преследовали меня, будут преследовать и вас ))

  • DrDimon

    DrDimon
    57 минут назад

    Старший в классе

    Был случай у знакомой, пришли такие бабульки, через дверь давай уговаривать открыть, о высшей силе говорить. Дверь не открыла, потопала ногами как будто ушла, а сама в глазок, бабульки развернулись и за ними два мужика стоят, вот тебе и свидетели Иеговы



    Вашей знакомой повезло.

    Мне в квартиру вваливались, мать одна дома была, открыла.

    К счастью оказались не жулики, натуральные свидетели.

    В общем, вовремя я с работы пришел.

  • Хайкла Даус

    Хайкла Даус
    39 минут назад

    я на них собачек спускаю обычно

  • alex 3

    alex 3
    38 минут назад

    Ну а что значит запретили? Будут преследовать? Осторожнее надо с религиозными фанатиками. Они же на всякие безумия могут пойти, а них в сектах и дети есть.

  • Хайкла Даус

    Хайкла Даус
    34 минуты назад

    собачек на них спустить

  • mikey007

    mikey007
    30 минут назад

    вячеславович

    Да не важно под каким соусом прикрыли эту лпаочку! Не будут шкураходить по улицам и хатам с турыми вопросцами, зомбируя людей.



    Точна

    На это у нас монополия правительства.

  • vopros2017

    vopros2017
    28 минут назад

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