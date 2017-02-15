В России запретили деятельность «Свидетелей Иеговы»

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Верховный суд РФ в четверг, 20 апреля, признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил деятельность данной организации. Об этом сообщает «РИА Новости». Представлена организация и в Приамурье.

Решение суда предполагает ликвидацию управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в Санкт-Петербурге, а также местных религиозных организаций по всей России, которых насчитывается более 300, рассказал ИА «Амур.инфо» представитель амурской организации Виталий Галчатников.

«Юридически орган ликвидирован, а к самим людям пока претензий нет, как и обвинений. Судья при оглашении приговора сказал, что дается месяц на подачу апелляции. Она будет подана, вопрос будет пересматриваться», – отметил Виталий Галчатников. Он уточнил, что решение суда вступило в силу сразу после его оглашения.

На сайте «Свидетели Иеговы в России» говорится, что 20 апреля 2017 года имеет шанс войти в историю как «черный день для основополагающих свобод человека» в РФ.

«Мы призываем власти, следуя своим обязательствам по международному праву в области прав человека, прекратить судебный процесс и пересмотреть законодательство о борьбе с экстремизмом и практику его применения», – цитирует сайт специальных докладчиков ООН, действующих в рамках мандата, полученного от Совета ООН по правам человека.

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Александр Авдеев