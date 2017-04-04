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В Белогорске на 9 мая прогремят 30 залпов в честь Дня Победы

В Белогорске на 9 мая прогремят 30 залпов в честь Дня Победы
Фото: 2do2go

В Восточном военном округе началась активная фаза подготовки к проведению праздничных салютов 9 мая. Всего для запуска фейерверков будут задействованы 44 артиллерийских орудия и 26 установок. В 22 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, а также Белогорске прогремят по 30 залпов в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, чтобы добиться слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона. В ходе этих тренировок производится по три залпа холостым боеприпасом для отработки синхронности действий.

Всего при подготовке праздничных салютов в Восточном военном округе будет задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники, более 300 военнослужащих, будет израсходовано более 2,1 тысяч холостых боеприпасов, сообщает ВВО.

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#Белогорск #военные #праздники

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