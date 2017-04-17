Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: приёмные семьи для пожилых людей и боязнь старости

Утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» побывает главный специалист управления социальной защиты населения Амурской области по Благовещенску и Благовещенске району Юлия Нудьга. Тема беседы: «Приёмные семьи для пожилых людей». Ведущие утреннего эфира – Олег Никитин и Эльвира Оверченко.

Днем в эфир выйдет программа «Кабинет психолога» с психологом Максимом Чекмарёвым. Тема – надо ли бояться старости. Ведущие дневного «Эха» – Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL