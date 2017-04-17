Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 20:40 0

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: приёмные семьи для пожилых людей и боязнь старости

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: приёмные семьи для пожилых людей и боязнь старости

Утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» побывает главный специалист управления социальной защиты населения Амурской области по Благовещенску и Благовещенске району Юлия Нудьга. Тема беседы: «Приёмные семьи для пожилых людей». Ведущие утреннего эфира – Олег Никитин и Эльвира Оверченко.

Днем в эфир выйдет программа «Кабинет психолога» с психологом Максимом Чекмарёвым. Тема – надо ли бояться старости. Ведущие дневного «Эха» – Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 49

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурская студентка вошла в десятку лучших на Всероссийской олимпиаде по журналистике
Общество 3

В Петербурге установили памятник зубной боли: обзор прессы
Общество

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: новый формат «Магии моды» и роман «Амурские волки»
Общество 1

Предпринимателей временно не будут наказывать за отсутствие онлайн-касс: обзор прессы