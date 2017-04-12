В 2017 году в Приамурье отремонтируют пять мостов, пострадавших от паводка

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В этом году минтранстрой Амурской области и Амурупрадор поанируют восстановить пять мостов, пострадавших во время паводков. Для этого в Приамурье разработана программа «Восстановление разрушенных наводнением объектов дорожного хозяйства». На сегодняшний день в ней 45 сооружений, которые нуждаются либо в реконструкции, либо в полном восстановлении.

В 2013 году в результате наводнения было разрушено около 429 километров дорог регионального значения, 306 километров – местного значения, 146 километров федеральных дорог, полностью разрушено 17 мостов.

В 2016 году из-за различных стихийных бедствий в десяти районах области подлежало восстановлению в той или иной степени 48 километров автомобильных дорог и 233 погонных метра искусственных сооружений регионального значения и 36 километров автомобильных дорог местного значения. На восстановление было затрачено 219 миллионов рублей.

«В Приамурье разработана программа «Восстановление разрушенных наводнением объектов дорожного хозяйства», на данный момент в ней 45 сооружений, которые нуждаются либо в реконструкции, либо в полном восстановлении. Есть и другие проблемы, 184 моста в области – деревянные. Они не соответствуют современным требованиям и их тоже нужно менять. Стоит задача довести их до нормативных параметров», – рассказал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

На сегодняшний день из 17 разрушенных искусственных сооружений восстановлено 4 моста, в 2017 году в планах дорожно-транспортного министерства и Амурупрадора области приступить к восстановлению ещё 5 мостовых сооружений.

В Зейском районе будет восстановлено 2 мостовых перехода на автомобильной дороге Зея – Золотая Гора – 51 и 57 километр. Еще один мостовой переход в этом году будет отремонтирован на 18 километре автомобильной дороги Заречное – Сиан, а так же мост на 103 километре Зея – Поляковский. В Константиновском районе планируется провести ремонт мостового перехода на 15 километре автомобильной дороги Крестовоздвиженка – Поярково – Калинино.

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#ЖКХ #строительство #транспорт

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Екатерина PL