Благовещенские и китайские музыканты выступят вместе в Хэйхэ

19 мая в Хэйхэ пройдёт международный концерт в честь открытия ежегодной торгово-экономической ярмарки. Для китайских зрителей в одном сводном коллективе выступят оркестр «АмурДжазБэнд», народный симфонический оркестр округа Хэйхэ и вокалисты образцового хора «Детство». Накануне музыканты собрались в Благовещенске на первую репетицию.

«Щедрик» – это рождественская украинская песня, давно переведенная на язык джаза, она вошла в репертуар многих мировых оркестров. Теперь вместе с благовещенским «АмурДжазБэндом» её будет исполнять и народный симфонический оркестр округа Хэйхэ. Украинские и русские мелодии, а также джаз исполнят на азиатских народных инструментах– арху, пипе, соне и куджане.

На первой репетиции побывало 10 китайских музыкантов во главе с режиссером филармонии Во Пин Кунем – пока в качестве наблюдателей. С русской культурой режиссёр хорошо знаком, а «Подмосковные вечера», признается, одна из любимых его песен.

Помимо сводного оркестра в концерте в Хэйхэ выступит и хор с участием китайских певцов и вокалистов «Детства» Центральной детской школы искусств. Это закреплено протоколом намерений о взаимодействии Благовещенска и Хэйхэ в сфере культуры и искусства. Сейчас российский и китайский коллективы обсуждают репертуар, но без Подмосковных вечеров, конечно, не обойдется.

Китайская песня «Жасмин» – одно из самых известных народных произведений Поднебесной, которое давно обосновалось в репертуаре многих оркестров мира. «АмурДжазБэнд» тоже исполнял её на разных концертах. А вот с остальным сложнее – расположение пальцев в китайской нотной грамоте обозначается иероглифами, а ритм – особым узором. Всё это только нужно перевести на европейский нотный стан.

Готовиться коллективы будут раздельно, у них впереди только одна сводная репетиция накануне концерта, 18 мая, когда все соберутся в Хэйхэ. Впрочем и Благовещенск без международных концертов, тоже не останется. Власти приграничных городов планируют развивать культурное сотрудничество.

Просмотров всего: 101

#Китай #концерты #культура

распечатать

Екатерина PL