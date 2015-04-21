Кладбища в Амурской области приводят в порядок к родительскому дню

Фото: orgritual.ru

В преддверие родительского дня во всех районах Амурской области проходит подготовка, уборка и облагораживание мест захоронений. На местах захоронений подсыпают песок, а также подвозят его для личных нужд граждан. Помимо этого проводится обрезка и облагораживание деревьев, установлены мусорные контейнеры.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в северных районах области работы по уборке территории проводятся с переносом сроков, в остальных районах работы идут по графику. Всего на территории Приамурья 579 мест захоронений общей площадью 1 481,17 гектар.

Также, по информации министерства ЖКХ области, 25 апреля для удобства амурчан будет предусмотрено предоставление дополнительного транспорта и организация специальных рейсов городских автобусов к кладбищам.

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#ЖКХ #память

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Екатерина PL