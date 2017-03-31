Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20апреля
Предыдущая новость
Сегодня, 18:50 4

Благовещенские коммунисты отметят день рождения Ленина автопробегом

Благовещенские коммунисты отметят день рождения Ленина автопробегом
Фото: Crimea.Kz

22 апреля Благовещенский городской комитет КПРФ отметит 147 лет со дня рождения советского политического деятеля Владимира Ильича Ленина. В честь этого коммунисты организуют автопробег. Он стартует в 11:00 от горкома партии по адресу: улица Шимановского, 5.

Первой остановкой колонны станет памятник Ленину на центральной площади города. Там активисты КПРФ и сторонники партии организуют торжественное возложение цветов. В церемонии примут участие руководители партийного отделения, депутаты Законодательного собрания Амурской области и Благовещенской городской Думы.

Также участники автопробега посетят и другие памятники Ленину в Благовещенске, сообщает пресс-служба амурского обкома КПРФ.

Просмотров всего: 53

#партии #праздники #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    37 минут назад

    Нет чтоб приемную открыть в такой день, или массовый субботник организовать! Вот пользы то будет от их проездов! Интересно а как поедут? У них же пенсионеры одни, бабушки с автобусов флаги будут выставлять ?

  • Local

    Local
    28 минут назад

    Лучше бы благовещенские коммунисты его субботником отметили. Преемственность традиций, так сказать.

  • nerro

    nerro
    17 минут назад

    по бездорожью и разгильдяйству

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Хм...

    А бревно потаскать?

    Не те уже коммунисты, не те...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Выезд от нового торгового центра напоминает благовещенцам квест
Общество 1

В Приамурье отремонтируют 129 километров железнодорожных путей

сегодня, 17:15
Общество 1

В Благовещенске 29 апреля перекроют движение по улице Ленина

сегодня, 16:51
Общество 2

Посылку ветерану может собрать каждый