Благовещенские коммунисты отметят день рождения Ленина автопробегом

Фото: Crimea.Kz

22 апреля Благовещенский городской комитет КПРФ отметит 147 лет со дня рождения советского политического деятеля Владимира Ильича Ленина. В честь этого коммунисты организуют автопробег. Он стартует в 11:00 от горкома партии по адресу: улица Шимановского, 5.

Первой остановкой колонны станет памятник Ленину на центральной площади города. Там активисты КПРФ и сторонники партии организуют торжественное возложение цветов. В церемонии примут участие руководители партийного отделения, депутаты Законодательного собрания Амурской области и Благовещенской городской Думы.

Также участники автопробега посетят и другие памятники Ленину в Благовещенске, сообщает пресс-служба амурского обкома КПРФ.

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Екатерина PL