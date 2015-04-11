Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 18:15 10

Эксклюзивное интервью с Александром Эндерсом: подробности расследования уголовного дела

Эксклюзивное интервью с Александром Эндерсом: подробности расследования уголовного дела

Александр Эндерс дал первое большое интервью после выхода на свободу. Подозреваемый в убийстве своей некровной племянницы Веры Захаровой стал гостем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале». Александр Эндерс рассказал, что он думает по поводу собранных против него улик, о ходе судебного дела и ощущениях после вынесения присяжными оправдательного вердикта.

По словам Александра, многие экспертизы, которые могли доказать его невиновность, не брались следствием в расчет. Основной акцент следователи делали на результаты экспертизы биологической жидкости, рассказывает Александр.

«В биологической жидкости, найденной на вещах Веры, есть клетки ДНК, которые совпадают с моим ДНК, но два года все молчали, что на одежде найдены следы ДНК и мамы, и бабушки, и иных лиц неустановленных, которых никто и не хочет устанавливать. И из этой группы людей выдернули меня, так как меня не надо искать, я близкий родственник. Плюс следователи говорили, что в биологической жидкости найден цинк, который может присутствовать исключительно в семенной жидкости. Но по поводу цинка это только слова. То есть в экспертизе, которая была проведена, там про цинк не говорится и даже исследования на наличие цинка нет. Также материалы, которые были исследованы, они были исследованы и в том числе на наличие эякулята, и ни сперматозоидов не установлено, ни клеток, сопутствующих сперматозоидам, тоже нет. Об этом молчат все», – рассказал Александр Эндерс.

Также молодой человек рассказал о давлении, которое оказывалось на него в изоляторе временного содержания и СИЗО. По его словам, к нему применялись разные методы насилия, чтобы заставить признаться в совершении преступления.

«Это практика, которая давно существует в местах лишения свободы. Все, что можно только, все ко мне применялось. В результате чего и были написаны все эти явки, которые следствие и взяло за основу. Такое давление колоссальное, человек жил своей жизнью, и тут выдвинули ему такое обвинение. Не каждый человек сможет не сломаться, когда это все происходит с ним. Мы писали заявление, чтобы предоставили видеозаписи с камер наблюдения. Но как это часто в таких случаях бывает, сразу камеры начинают пропадать и ломаться», – поделился Александр.

Полное интервью с Александром Эндерсом выйдет в эфир 20 апреля вечером. Также посмотреть программу «Простые вопросы» с его участием можно на сайте Амур.инфо в разделе «Видео».

Просмотров всего: 1256

#Белогорск #дети #жизнь #закон #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    46 минут назад

    А на первый канал когда поедет? Лучший способ защиты это нападение...

  • Natalia2777

    Natalia2777
    43 минуты назад

    Ага. Смотрите Малахова, они ж туда писали помнится...

  • проходил мимо

    проходил мимо
    28 минут назад

    Пустая болтовня.

    На мой взгляд, видеозапись теста на полиграфе смотрелась бы куда весомее и интереснее.

    Действительно ли не совершал преступление, оказывалось ли давление, заставляли ли писать явку с повинной и все в таком духе.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    26 минут назад

    Да. Пройти через этот ад и не сломаться-не каждый сможет. Здоровья Александру и удачи!

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    22 минуты назад

    ольга лебедеваДа. Пройти через этот ад и не сломаться-не каждый сможет. Здоровья Александру и удачи!


    И сразу бежать в сми? Извращение

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Гы...

    Видео полиграфа! )))

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    19 минут назад

    Значит следаков нужно судить за такие методы. Лишь бы кого посадить, а правду искать никто не хочет. Ещё потом выяснится что останки не девочки, вот будет поворот.

  • ФИО

    ФИО
    6 минут назад

    Не могу избавиться от ощущения недоверия к этому мужику. И следаки тут не причем.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    42 секунды назад

    Смазали походу беднягу в продоле !!! Эх страна варваров в погонах !!

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В Благовещенске 29 апреля перекроют движение по улице Ленина

сегодня, 16:51
Общество 8

Мамы Благовещенска столкнулись с отсутствием в аптеках бесплатных детских лекарств
Общество 2

Посылку ветерану может собрать каждый
Происшествия 2

В Тынде предприятие задолжало более четырех миллионов рублей зарплаты своим работникам