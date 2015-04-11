Эксклюзивное интервью с Александром Эндерсом: подробности расследования уголовного дела

Александр Эндерс дал первое большое интервью после выхода на свободу. Подозреваемый в убийстве своей некровной племянницы Веры Захаровой стал гостем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале». Александр Эндерс рассказал, что он думает по поводу собранных против него улик, о ходе судебного дела и ощущениях после вынесения присяжными оправдательного вердикта.

По словам Александра, многие экспертизы, которые могли доказать его невиновность, не брались следствием в расчет. Основной акцент следователи делали на результаты экспертизы биологической жидкости, рассказывает Александр.

«В биологической жидкости, найденной на вещах Веры, есть клетки ДНК, которые совпадают с моим ДНК, но два года все молчали, что на одежде найдены следы ДНК и мамы, и бабушки, и иных лиц неустановленных, которых никто и не хочет устанавливать. И из этой группы людей выдернули меня, так как меня не надо искать, я близкий родственник. Плюс следователи говорили, что в биологической жидкости найден цинк, который может присутствовать исключительно в семенной жидкости. Но по поводу цинка это только слова. То есть в экспертизе, которая была проведена, там про цинк не говорится и даже исследования на наличие цинка нет. Также материалы, которые были исследованы, они были исследованы и в том числе на наличие эякулята, и ни сперматозоидов не установлено, ни клеток, сопутствующих сперматозоидам, тоже нет. Об этом молчат все», – рассказал Александр Эндерс.

Также молодой человек рассказал о давлении, которое оказывалось на него в изоляторе временного содержания и СИЗО. По его словам, к нему применялись разные методы насилия, чтобы заставить признаться в совершении преступления.

«Это практика, которая давно существует в местах лишения свободы. Все, что можно только, все ко мне применялось. В результате чего и были написаны все эти явки, которые следствие и взяло за основу. Такое давление колоссальное, человек жил своей жизнью, и тут выдвинули ему такое обвинение. Не каждый человек сможет не сломаться, когда это все происходит с ним. Мы писали заявление, чтобы предоставили видеозаписи с камер наблюдения. Но как это часто в таких случаях бывает, сразу камеры начинают пропадать и ломаться», – поделился Александр.

Полное интервью с Александром Эндерсом выйдет в эфир 20 апреля вечером. Также посмотреть программу «Простые вопросы» с его участием можно на сайте Амур.инфо в разделе «Видео».

Просмотров всего: 1256

#Белогорск #дети #жизнь #закон #происшествия #суды

распечатать

Екатерина PL