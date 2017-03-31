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Сегодня, 18:11 2

Трое амурчан хотят стать мэром Свободного

Стать главой города Свободный выразили желание уже трое жителей Приамурья. Они прошли регистрацию для участия в праймериз. Предварительное голосование пройдет в Свободном 28 мая. Победитель будет участвовать в выборах на пост мэра от партии «Единая Россия».

Кандидатов уже зарегистрировали в организационном комитете Свободного. Как сообщает амурское отделение «ЕР», это, помимо исполняющего обязанности мэра Свободного Юрия Романова, директор ООО «Тепловые сети «Орлиный» Николай Радкевич и мастер электросвязи ООО «Жилинфо» Алексей Чайко. Кандидатов на предварительное голосование может стать больше. Документы принимают до 27 апреля.

Амурчане уже могут приступить к агитации среди избирателей.

Как сообщало Амур.инфо, 30 марта мэр Свободного Роберт Каминский написал заявление об отставке по собственному желанию. Это решение одобрил губернатор. Исполняющим обязанности был назначен глава Свободненского района Юрий Романов.

Юрий Романов в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо рассказал о том, какие задачи он перед собой ставит в новой должности. По словам Юрия Павловича, первоочередная задача – это погасить кредиторскую задолженность города и работать над наполняемостью бюджета.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Главное Каминского сняли, слово богу хуже уже не будет!!

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