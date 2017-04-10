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20апреля
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Сегодня, 17:29 5

Выезд от нового торгового центра напоминает благовещенцам квест

Выезд от нового торгового центра напоминает благовещенцам квест

Жители Благовещенска жалуются на проблемы с выездом от нового торгового центра «Флагман» на улице Калинина. Горожане говорят, что этот процесс напоминает своеобразный квест. Съемочная группа ИА «Сканер» проверила информацию и пришла к выводу, что жители областной столицы во многом правы.

Каждый раз, чтобы повернуть налево, в сторону кольцевой развязки, водители вынуждены пропускать встречные машины, а также транспорт, которому дорожный знак на улице Тенистой разрешает поворачивать направо с двух полос. Быстро выбраться из такого положения, не создавая затор, можно одним способом: проехать на красный сигнал светофора. А это прямое нарушение ПДД.

В администрации Благовещенска «Сканеру» сообщили, что перекресток улиц Тенистой и Калинина сейчас находится в стадии тестирования.

«На сегодняшний день не то чтобы проблемы нет… Но для того, чтобы сказать, что это проблема, должно пройти определенное время. Потому что торговый центр, о котором вы говорите, открылся буквально 14-го числа. На сегодняшний день мы смотрим, как это все работает в реальности, проводится анализ. Соответственно, одно дело, когда мы думали, как это будет, и другое дело, как это возникло по факту. На сегодняшний день еще не сформировался тот поток людей, которые пользуются данным торговым центром. Кто-то приезжает посмотреть, кто-то действительно будет им пользоваться», – комментирует начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

Чиновник отметил, что, если у автолюбителей есть затруднение при повороте налево, они могут воспользоваться альтернативным выездом через улицу Заводскую.

Как сообщало Амур.инфо, открытие ТЦ «Флагман» в Благовещенске 14 апреля вызвало настоящий ажиотаж среди горожан. Сотни человек столпились у порога, чтобы первыми увидеть его изнутри и сделать покупки. Как только перерезали ленточку, народ буквально ворвался внутрь.

Просмотров всего: 1737

#торговля #транспорт

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Да на улицу Заводскую кто-то пару бомб скинул, уже перестал вообще по ней ездить.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Вот это ответ чиновника... "зачет". А заранее продумать никак?

  • Local

    Local
    1 час назад



    На сегодняшний день не то чтобы проблемы нет… Но для того, чтобы сказать, что это проблема, должно пройти определенное время.



    Мне это напомнило про церковный камушек в сквере у площади Ленина, где бюст Мухина:



    Он просто ещё установлен – как лежит, но не стоит. Ну и что, что стоит? (с) Незабвенный наш сити-меньеджер П.В. Березовский.



    Чётаяржуужэ

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Не поеду туда пока такая неприятность

    С уважением

  • Лаконика

    Лаконика
    56 минут назад

    гусеница

    Не поеду туда пока такая неприятность

    С уважением



    Там и поворот направо не очень, если движение интенсивное. Без проблем только прямо, на Тенистую, уехать можно.

    Зато в "Перекрестке" вечером очереди меньше, так что новый ТЦ не лишний :)

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