В Приамурье отремонтируют 129 километров железнодорожных путей

В Амурской области в 2017 году планируют модернизировать 129 километров железнодорожных путей. Всего же путеремонтная кампания охватит 366 километров пути ЗабЖД. В ней будет задействовано 74 единицы специализированной техники Забайкальской дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин. Помощь ЗабЖД окажут путевые машинные станции с Московской, Горьковской и Северной железных дорог.

Основной объем модернизации пути, то есть 76 %, будет выполнен с применением технологии «закрытого перегона». Она предусматривает закрытие одного пути для движения поездов на несколько суток и организацию на нем широкого фронта ремонтных работ в круглосуточном режиме с привлечением большого количества тяжелой путевой техники и специального подвижного состава. При этом по соседнему пути организуется пропуск поездов с уменьшенным интервалом и пропуск соединенных (сдвоенных) поездов. Технология «закрытого перегона» позволяет обеспечить высокое качество ремонтных работ, значительную экономию времени и материальных ресурсов.

Кроме того, на полигоне Забайкальской магистрали предстоит капитально отремонтировать 40 километров пути, заменить 143 комплекта стрелочных переводов, произвести смену рельсов общей протяженностью 210 километров в участках пути, расположенных в кривых малого радиуса.

В течение апреля-мая на ЗабЖД запланирован ремонт пути на перегонах Харагун – Тайдут, Чита-2 – Антипиха, Алеур – Бушулей, Пеньковая – Могоча (Забайкальский край) и Сгибеево – Уруша, Горелый – Сковородино, Берея – Шимановская (Амурская область), сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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Екатерина PL