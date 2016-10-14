В Благовещенске 29 апреля перекроют движение по улице Ленина

29 апреля в Благовещенске введут временное ограничение движения транспорта по улице Ленина. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Международному фестивалю танца. В определенные часы будут перекрыты разные участки.

Так, с 14:30 до 22:30 будет перекрыт участок по улице Ленина от Шимановского до Калинина. С 17:30 участок улицы Ленина от Калинина до Шевченко для движения автотранспорта будет поэтапно открываться после прохождения праздничных колонн. С 18:00 участок улицы Ленина от Шевченко до Пионерской будет открыт для движения автотранспорта. Участок улицы Ленина от Пионерской до Шимановского останется закрытым для движения до 22:30.

В рамках Международного фестиваля 29 апреля с 15:00 до 16:00 состоится построение участников для праздничного шествия по улицам Ленина от Калинина до переулка Святителя Иннокентия и Краснофлотской от Калинина до переулка Святителя Иннокентия.

С 16:00 до 17:00 по улице Ленина пройдет праздничное шествие от Калинина до Островского. С 17:00 до 17:40 пройдет перестроение вокруг площади имени Ленина по улицам Ленина, Островского, Краснофлотской, Пионерской.

С 17:40 до 21:45 пройдет официальная церемония приветствия участников фестиваля и концертная программа на площади Ленина. В 21:30 состоится праздничный фейерверк, сообщает мэрия города.

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Екатерина PL