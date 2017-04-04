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Более 300 тонн продуктов забраковано в России за три месяца 2017 года

Более 300 тонн продуктов забраковано в России за три месяца 2017 года
Фото: www.dag.aif.ru

324 тонны пищевых продуктов забраковано Роспотребнадзором в первом квартале 2017 года; за различные нарушения оштрафовано производителей, продавцов пищевых продуктов и организаторов общепита на 164 миллиона рублей, выписано свыше 13 тысяч протоколов, сообщает пресс-служба ведомства.

«За первый квартал 2017 года территориальные органы Роспотребнадзора проверили более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. Забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн», — заявили в пресс-службе.

Доля фальсификата составила в первом квартале 4,6 %, наибольшая его доля приходится на молочную (7,5 %) и импортную рыбную (6,5 %) продукцию, пишет Regnum.

При этом в ведомстве отметили снижение доли обнаруженных нитратов: если годом ранее нормативам не соответствовали 1,1 % проб, то в первом квартале 2017 года — 0,9 % проб.


Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих по микробиологическим показателям, остается стабильно невысоким — 3,8 % против 3,8 % в аналогичном периоде прошлого года. «Вся фальсифицированная продукция изъята из оборота», — добавили в Роспотребнадзоре.

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#экономика

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