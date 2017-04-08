Амурские пенсионеры хотят сдавать нормы ГТО

Фото: пресс-служба областного отделения ПФР

Амурский союз пенсионеров России начал готовиться к VIII ежегодной областной Спартакиаде пожилых людей Амурской области. Активисты встретились с министром физической культуры и спорта региона Юрием Кретовым и предложил ввести в программу соревнований конкурс для семейных пар и зачет норм ГТО.

В Спартакиаде участвуют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины от 55 лет. В программу входят состязания по восьми видам спорта: легкая атлетика (кросс), пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, комбинированная эстафета, городки, шахматы и плавание. Спортсмены соревнуются в личном зачете, также распределяются общекомандные места.

В этом году в программе может появиться и спортивный конкурс для семейных пар.

«Спартакиада – это призыв к здоровому образу жизни и долголетию, поэтому мы приветствуем всех, кто принимает в ней участие. Особенно семейные пары. Обычно таких приезжает около десятка. Есть и рекордсмены – например, семья Трембач из Белогорска участвовала три раза в финале областной спартакиады, и эти спортсмены выигрывали призовые места на всероссийских соревнованиях», – рассказала председатель Амурского отделения «Союза пенсионеров России» Елена Самбур.

Также активные пенсионеры предложили вспомнить о нормах ГТО. Пожилые люди хорошо знакомы с этим зачетом, так как в их молодости он был обязательным. Тем более нормы ГТО уже сдавали на Всероссийской спартакиаде в Туле в прошлом году.

Вводить ли новые виды соревнований в программу спартакиады, решит оргкомитет, который должен собраться в ближайшее время. Летом в городах и районах области начнутся отборочные этапы, а в начале сентября в Благовещенске пройдет финал. Лучшие спортсмены в четвертый раз поедут защищать честь Приамурья на Всероссийскую спартакиаду. В этом году она пройдет в сентябре в Пензе, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

Просмотров всего: 153

#Пенсионный фонд #спорт

распечатать

Василий Кленин