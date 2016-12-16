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Мамы Благовещенска столкнулись с отсутствием в аптеках бесплатных детских лекарств

Мамы Благовещенска столкнулись с отсутствием в аптеках бесплатных детских лекарств
Фото: gomeopat66.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Яна. Горожанка рассказала, что ей не выдали в аптеке бесплатные детские лекарства по рецепту. Препараты должны появиться позже, но когда, пока неизвестно. По словам Яны, с такой проблемой столкнулись многие мамы областной столицы.

Ребенку Яны два месяца. 17 апреля малыш заболел, и его осмотрел врач-терапевт. Он выписал два лекарственных препарата – свечи «Виферон» и «Цефекон». Эти лекарства, говорит горожанка, дети до трех лет по закону получают в аптеке бесплатно при наличии рецепта. Тем не менее в аптеке, куда врач направил Яну, сообщили, что выдать их не могут. Женщину поставили в очередь на получение препаратов, причем даже примерные сроки не назвали. Благовещенка рассказывает, что обратилась в амурский минздрав, где ей объяснили, что этих лекарств на 2017 год не поступало.

«Получается, что закон фактически не работает. Рецепты дают, но воспользоваться ими ты не можешь. Ты же не будешь ждать месяц–два, когда лекарства придут, потому что ребенок болеет сейчас», – рассуждает горожанка. Приобрести эти же лекарства можно за деньги.

Говоря о законе, Яна имеет в виду постановление правительства РФ № 890 от 30.07.1994 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Наличие этого нормативного акта действительно гарантирует бесплатное медикаментозное обеспечение отдельных категорий российских граждан, в том числе детей до трех лет. Перечни препаратов, которые можно получить в аптеке по рецепту бесплатно, несколько различаются от региона к региону.

Яна утверждает, что она далеко не единственная мама Благовещенска, которая столкнулась с этой проблемой. Горожанка выяснила это, общаясь с другими родителями в нескольких городских группах в WhatsApp.

За комментарием ИА «Амур.инфо» обратилось в министерство здравоохранения Амурской области. Там информагентство попросили отправить письменный запрос. Запрос отправлен. Ответ будет опубликован позже.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    У диабетиков их давно нет.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    а разве они там когда-то были? когда дочь была маленькой - НИ РАЗУ!!! не видел бесплатных лекарств для детей.

  • Мелисса

    Мелисса
    2 часа назад

    Для инвалидов- льготников в аптеках тоже нет лекарств. Даже недорогих.

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    В течение своей жизни эта мама еще не раз удивится тому, сколько законов у нас не работают...

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    А моему ребенку выписывали пару лет назад Аквадертим, Креон, Смекту и Линекс. Кто-то сам предлагал, кому-то приходилось вопросы задавать. Наверное, правда, проблемы с бюджетированием. Хотя они и тогда были.

  • Валерьянка

    Валерьянка
    1 час назад

    Я два месяца пыталась получить одно лекарство. Прокуратура помогла. Минздрав отписывался, что лекарство появилось, это после жалобы в прокуратуру, можете получить. Пришла в аптеку, опять нет. Опять жалоба в прокуратуру. После второй жалобы, лекарство нашли.

  • vakiik

    vakiik
    40 минут назад

    Забудьте о бесплатных! Сейчас некоторые платные купить невозможно, что далеко ходить "рузам" для аллергиков по всей России нет. Естественный отбор, нации нужны здоровые люди! Россия .....

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    13 минут назад

    Детский врач, это ни терапевт, а педиатр) так к слову, а беда эта как была 10 лет назад так и продолжается( наличие всм)

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