Мамы Благовещенска столкнулись с отсутствием в аптеках бесплатных детских лекарств

Фото: gomeopat66.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Яна. Горожанка рассказала, что ей не выдали в аптеке бесплатные детские лекарства по рецепту. Препараты должны появиться позже, но когда, пока неизвестно. По словам Яны, с такой проблемой столкнулись многие мамы областной столицы.

Ребенку Яны два месяца. 17 апреля малыш заболел, и его осмотрел врач-терапевт. Он выписал два лекарственных препарата – свечи «Виферон» и «Цефекон». Эти лекарства, говорит горожанка, дети до трех лет по закону получают в аптеке бесплатно при наличии рецепта. Тем не менее в аптеке, куда врач направил Яну, сообщили, что выдать их не могут. Женщину поставили в очередь на получение препаратов, причем даже примерные сроки не назвали. Благовещенка рассказывает, что обратилась в амурский минздрав, где ей объяснили, что этих лекарств на 2017 год не поступало.

«Получается, что закон фактически не работает. Рецепты дают, но воспользоваться ими ты не можешь. Ты же не будешь ждать месяц–два, когда лекарства придут, потому что ребенок болеет сейчас», – рассуждает горожанка. Приобрести эти же лекарства можно за деньги.

Говоря о законе, Яна имеет в виду постановление правительства РФ № 890 от 30.07.1994 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Наличие этого нормативного акта действительно гарантирует бесплатное медикаментозное обеспечение отдельных категорий российских граждан, в том числе детей до трех лет. Перечни препаратов, которые можно получить в аптеке по рецепту бесплатно, несколько различаются от региона к региону.

Яна утверждает, что она далеко не единственная мама Благовещенска, которая столкнулась с этой проблемой. Горожанка выяснила это, общаясь с другими родителями в нескольких городских группах в WhatsApp.

За комментарием ИА «Амур.инфо» обратилось в министерство здравоохранения Амурской области. Там информагентство попросили отправить письменный запрос. Запрос отправлен. Ответ будет опубликован позже.

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#дети #здоровье

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Александр Авдеев