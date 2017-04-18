До 15 градусов выше нуля: прогноз погоды в Амурской области на 21 апреля

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В Амурской области 21 апреля ожидается переменная облачность, местами по северо-западным и юго-восточным районам выпадут слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в отдельных районах будет туман. Юго-восточный ветер разгонится до 6 метров в секунду, местами усиливаясь до 9-14 метров в секунду.

Термометры ночью покажут от минус 3 до плюс 2 градусов, местами по северу температура составит 6…11 градусов ниже нуля. Днем за окном будет 11…16 градусов тепла, местами по северо-западу – плюс 5…10 градусов.

В Благовещенске в этот день установится небольшая облачность. Осадков не ожидается. Юго-восточный ветер ночью наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем – 4-9 метров в секунду. На термометрах в ночное время будет 2…4 градуса ниже нуля, днем – плюс 13…15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL