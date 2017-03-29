Посылку ветерану может собрать каждый

Фото: komionline.ru

Благовещенам предлагают собрать посылку ветерану. Такую акцию проводят в областном центре волонтеры и городские общественники. Подарки принимают в специальных пунктах. В преддверии Дня Победы посылки адресно доставят ветеранам.

«Мы хотим дать возможность всем жителям Благовещенска поздравить ветеранов. Для этого они могут принести подарки в пункты приема в центр "Выбор" по адресу: Зейская, 34. Это могут быть связанные своими руками носки, рукавички или шарфы. Также могут передавать конфеты, шоколад, любые продукты длительного хранения», – рассказала директор центра молодёжных и общественных инициатив «Выбор» Светлана Тюкалова.

В пунктах приема принимают продукты длительного хранения, вещи, постельное бельё и средства личной гигиены. Все, что поступит от благотворителей, разделят на посылки в центре молодёжных и общественных инициатив «Выбор». Акцию активисты организовали совместно с органами общественной самодеятельности, волонтерами Победы, городским советом ветеранов. Посылки перед 9 Мая доставят ветеранам. Кроме продуктов и товаров, в пунктах приема будут рады принять и письма. Написать добрые слова ветеранам может любой желающий.

В акции уже приняло участие более 100 человек. Пункты приема будут работать до конца апреля.

Также волонтеры приглашают желающих принять участие в традиционной акции «Подвези ветерана». Она пройдет 8 и 9 мая, но заявки оставить можно уже сейчас. В праздничные дни водителей призывают помочь ветеранам добраться до мест, где будут проводиться праздничные мероприятия.

Просмотров всего: 146

#жизнь #память #транспорт

распечатать

Нино Кохреидзе