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20апреля
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Валентина Матвиенко: «Строительство моста – это здорово!»

Валентина Матвиенко: «Строительство моста – это здорово!»
Фото: amurobl.ru

В Москве прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя постоянного комитета ВСНП Китая Чжана Дэцзяна с членами общества российско-китайской дружбы. На нем губернатор Александр Козлов рассказал о развитии дружеских отношений между двумя странами на местах. В частности, о строительстве моста между Благовещенском и Хэйхэ, который должны сдать в 2019 году.

«Именно в нашем регионе самая протяженная в России граница с Китаем – 1 234 километра. Все мероприятия, которые у нас проходят, проводятся зеркально на двух берегах. Например, Благовещенск и Хэйхэ связывает ежегодный заплыв "Дружба", когда более 300 пловцов с китайской и российской сторон плывут навстречу друг другу. Российско-китайская ярмарка искусств позволяет творческим людям путешествовать по соседнему государству. Прославляет культуру и международный кинофестиваль "Амурская осень". Презентует привлекательность региона и "АмурЭкспоФорум". В этом году выставки в Благовещенске и Хэйхэ в синхронном формате будут проходить уже в четвертый раз. В 2017 году "АмурЭкспоФорум" вошел в план мероприятий Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, – рассказал губернатор Александр Козлов. – А еще в этом году мы впервые провели товарищеский международный матч по хоккею прямо на реке Амур».

Традиционно каждый год накануне 1 июня китайские и амурские ребята посещают соседнее государство, в течение года проводится культурный обмен с участием китайских и амурских школьников. А благовещенские пенсионеры взяли идею танцев на набережной у китайских соседей. За Амуром люди в возрасте часто выходят на улицу потанцевать.

У Амурской области есть и особая страница в истории отношений с Китаем. В 1945 году советские солдаты сражались не только за свою Родину, но и помогли победить в схватке с японским агрессором китайскому народу. Стараниями совместной российско-китайской поисковой экспедиции проводятся работы по увековечению памяти советских военнослужащих, погибших на территории Китая – «Вахта памяти». Два года назад были найдены останки красноармейцев, и впервые состоялась церемония перезахоронения.

Губернатор рассказал также о строительстве мостового перехода между двумя государствами.

«Больше двадцати лет наши страны шли к началу строительства трансграничного моста. В 2015 году было подписано межправительственное соглашение, которое дало старт этой масштабной стройке. Задача – к 2019 году мост сдать», – заявил Александр Козлов.

Благодаря новой транспортной артерии уже через 10 лет в несколько раз увеличится пассажиропоток (до двух миллионов человек) и грузопоток (до четырех миллионов тонн грузов).

«Строительство моста – это здорово!» – прокомментировала выступление губернатора Валентина Матвиенко.

«Для нас важно транспортное сообщение, – добавил губернатор Приамурья. – Мост, который мы сейчас строим через реку Амур, рассчитан на развитие региональных экономик, внешнеторгового оборота, инвестиционного сотрудничества, развитие приграничных зон. Помимо этого, сегодня идет проектирование канатной дороги – это будет стимулом для развития туризма».

«Я в 1992 году был в вашем городе. Поскольку на юге у нас очень жарко, много туристов ездит в Хэйхэ, спасаясь от жары. А зимой – посмотреть на снег, которого нет на юге. Сейчас строится мост. Я очень надеюсь, что стороны будут ускоренными темпами его строить, что увеличит поток туристов. Думаю, что у межрегионального сотрудничества наших стран большие перспективы», – сказал Чжан Дэцзян.

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#Китай #областная власть #российская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    В ХэйХе жара под 40 градусов..Раскаленный асфальт. Посмотреть не на что...Что то наш азиатский партнер "заливает"

  • Ежык

    Ежык
    3 часа назад

    Нервничает губер..по фотке видно, пот аж блестит...

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Нет упуская возможностей привлекают внимание к Амурской области, большинство любит отсиживаться

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Канатка уже сколько лет проектируется?? Мега сложное сооружение???

  • ANTANTA

    ANTANTA
    19 минут назад

    Что может сказать губернатор хоккей ,заплыв ну выставка и как это влияет на экономику области,может кто нибудь объяснить.По поводу моста туристов станет больше,деньги которые платят китайские туристы в москву уходят,магазинам хорошо продуктов они набирают в доволь.Если сейчас определенное количество туристов преизжает, то после строительства моста больше будет.А Мотвеенка слушает эту лабуду и про себя смеется , да повезло вам амурчанам с таким крепким и дальновидным губернатором.

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