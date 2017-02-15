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Дальневосточники обсуждают движение российских войск на границу с Северной Кореей

Дальневосточники обсуждают движение российских войск на границу с Северной Кореей

Амурчане по What’sApp пересылают друг другу аудиозаписи, на которых разные люди рассказывают о колоннах военной техники, движущейся в сторону Приморского края. По их словам, в колонне есть и танки, и ракетные установки, и система «Град». Кроме того, люди видели вертолеты, которые сопровождали эти колонны.

«Дальнобойщик видел колонны военной техники, они едут в сторону Владивостока к границе с Кореей», – рассказывает мужчина в аудиозаписи.

«Видел джипы с военными номерами – колонна с мигалками, какие-то генералы, видимо поехали. Со стороны Хабаровска в сторону Владивостока ракетные установки едут, БТР, "Грады", и все это в сопровождении вертолетов. Разговаривал с вояками, они говорят, в Северной Корее заплет какой-то, нас подтягивают ближе туда», – говорит мужской голос в другой аудиозаписи.

Тем временем в распоряжении ИА PrimaMedia появилась видеозапись прохождения железнодорожного состава военной техники, который движется через Хабаровск в сторону Приморья. Официально пресс-служба ВВО называет движение техники переброской в районы контрольных проверок после зимнего периода обучения и обратно.

«Не могу сказать конкретно за каждый состав, но сегодня техника, в принципе, перемещается по регионам в связи с проведением плановых контрольных проверок по результатам зимнего периода обучения. Военные части выезжают на незнакомые полигоны и отрабатывают задачи в новой местности. Недавно у нас закончилась такая проверка в Забайкальском крае. С большой вероятностью состав возвращает технику в пункт постоянной дислокации», – сказал начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Между тем, по информации PrimaMedia, отставные военные и эксперты всерьез обсуждают возможное усиление присутствия армии на границе с КНДР в связи с возможным корейско-американским конфликтом.

«Это обычная практика, когда соседи дерутся, наша страна укрепляет свои рубежи. Это было всегда, и, думаю, так происходит и сегодня. Хотя должен отметить, что это лишь мое мнение. Как оно есть на самом деле, я пока точно не знаю», – подчеркнул один из экспертов.

Офицер в отставке Станислав Синицын отмечает, что стягивание сил к границам – превентивная необходимость в данной ситуации.

«В последнюю неделю на территории Приморского края наблюдается перемещение военной техники различными видами доставки в южные районы края. Многие это связывают с обстановкой на Корейском полуострове. Судя по кадрам, везут артиллерийские системы, которые либо поддерживают и сопровождают пехоту в наступлении, либо встречают плотным огнем агрессора. Поскольку перемещения иных военных частей не видно, то остается, скорее всего, как вариант использовать эти артсистемы для предотвращения массового воздействия извне. На случай сухопутного вторжения, если северокорейцы побегут в сторону границы с Россией», – отмечает бывший военнослужащий.

По его словам, неоднократные действия КНДР, связанные с запуском ракет, и декларирование наличия ядерного оружия не могут остаться без самого пристального внимания всех близлежащих стран, в том числе и России. Поэтому быть готовым к неожиданностям военного характера – одна из главнейших задач вооруженных сил любой страны.

«Подобные переброски войск, как правило, проходят строго по распоряжению военного руководства высшего уровня, поэтому перемещение военной техники говорит о том, что руководство нашей страны ситуацию отслеживает и принимает целесообразные меры. Тем более что перемещаемая техника зачастую самостоятельно может применяться ограниченно, поэтому говорить о "какой-то войне" неуместно. Это превентивная необходимость в данной ситуации.

Горький опыт 41-го года показал степень недооценки заблаговременной подготовки. На практике, при возникновении обострения обстановки, тем более инициированной военным компонентом, вооруженные силы всех стран-соседей, конечно же, усиливают бдительность, и наша страна – не исключение. КНДР уже не первый раз нарушает спокойствие в регионе, поэтому данная ситуация заслуживает внимания», – подытожил собеседник.

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#военные

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    С такими соотечественниками зарубежных разведчиков распускать можно. Вы еще в сми и социальных сетях расскажите сколько ядерных установок и где конкретно держит Минобороны России, чего уж только о передвижении войск.

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Бред.. увидели состав с военной техникой, значит к границы с северной Кореи?)) Рен тв

  • rediska

    rediska
    3 часа назад

    Этот состав уже пол года туда едет.

  • Блохер

    Блохер
    3 часа назад

    C-400 в первую очередь надо разворачивать, "подарки" перехватывать.

  • ну вот

    ну вот
    3 часа назад

    угу, Шойгу об этом не забудьте написать, ну

  • Часы

    Часы
    3 часа назад

    АмурИнфо, вы вообще в своем уме? Вы о чем пишите! Паника страшней войны, поэтому всегда паникеров расстреливали первыми. Если своего ума нет учитесь на чужом опыте- "Жительница Сочи Оксана Севастиди была осуждена на семь лет тюрьмы за государственную измену из-за отправленного ею в 2008 году SMS-сообщения о передвижении российских войск в Абхазию, сообщает «Коммерсантъ»"

  • ну вот

    ну вот
    3 часа назад

    ее осудили за панику?

  • FaVoRiT

    FaVoRiT
    3 часа назад

    ну чушь полная, за Корею встанем? вместе с ними и ляжем

  • КотяRа

    КотяRа
    3 часа назад

    ой, если новости делать из рассылки ватсаповской, то вы уже не информагенство..уж извините....

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    ФИОС такими соотечественниками зарубежных разведчиков распускать можно. Вы еще в сми и социальных сетях расскажите сколько ядерных установок и где конкретно держит Минобороны России, чего уж только о передвижении войск.


    всё правильно, всё под контролем. Это передвижение должны были заметить.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    Часы

    АмурИнфо, вы вообще в своем уме? Вы о чем пишите! Паника страшней войны, поэтому всегда паникеров расстреливали первыми. Если своего ума нет учитесь на чужом опыте- "Жительница Сочи Оксана Севастиди была осуждена на семь лет тюрьмы за государственную измену из-за отправленного ею в 2008 году SMS-сообщения о передвижении российских войск в Абхазию, сообщает «Коммерсантъ»"



    зато как потом благодарила плешивого карлика за год тюрьмы. надо было вообще ее расстрелять - предела бы благодарностям не было

  • Беляев

    Беляев
    2 часа назад

    Если амеры начнут северокорейцев бомбить ,то по разным подсчётам минимум миллион беженцев в Россию прибежит прятаться, а в таких случаях надо выставлять по всей границе заслон ,что бы с оружием в Россию не пробежали мимо.

  • СВС

    СВС
    2 часа назад

    чтобы даже мышь не проскочила!!

  • СВС

    СВС
    2 часа назад

    без нашей визы)))

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    2014 - Крымский полуостров! 2017 - Корейский?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мозг

    2014 - Крымский полуостров! 2017 - Корейский?



    2018 - США НАШИ!!!

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Tуман

    Мозг

    2014 - Крымский полуостров! 2017 - Корейский?



    2018 - США НАШИ!!!



    Начнем с Аляски ;)

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    А я даже крышек от нюка-колы не накопил.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Не ну чо вы, пару корейцев-то можно пропустить, должен же кто-то порядок на Комсомольской 89 навести.

  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    автор статьи присядет точно. комментаторы пойдут прицепом.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Правильно делают, с техникой на границе будет спокойнее

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