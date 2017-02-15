Дальневосточники обсуждают движение российских войск на границу с Северной Кореей

Амурчане по What’sApp пересылают друг другу аудиозаписи, на которых разные люди рассказывают о колоннах военной техники, движущейся в сторону Приморского края. По их словам, в колонне есть и танки, и ракетные установки, и система «Град». Кроме того, люди видели вертолеты, которые сопровождали эти колонны.

«Дальнобойщик видел колонны военной техники, они едут в сторону Владивостока к границе с Кореей», – рассказывает мужчина в аудиозаписи.

«Видел джипы с военными номерами – колонна с мигалками, какие-то генералы, видимо поехали. Со стороны Хабаровска в сторону Владивостока ракетные установки едут, БТР, "Грады", и все это в сопровождении вертолетов. Разговаривал с вояками, они говорят, в Северной Корее заплет какой-то, нас подтягивают ближе туда», – говорит мужской голос в другой аудиозаписи.

Тем временем в распоряжении ИА PrimaMedia появилась видеозапись прохождения железнодорожного состава военной техники, который движется через Хабаровск в сторону Приморья. Официально пресс-служба ВВО называет движение техники переброской в районы контрольных проверок после зимнего периода обучения и обратно.

«Не могу сказать конкретно за каждый состав, но сегодня техника, в принципе, перемещается по регионам в связи с проведением плановых контрольных проверок по результатам зимнего периода обучения. Военные части выезжают на незнакомые полигоны и отрабатывают задачи в новой местности. Недавно у нас закончилась такая проверка в Забайкальском крае. С большой вероятностью состав возвращает технику в пункт постоянной дислокации», – сказал начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Между тем, по информации PrimaMedia, отставные военные и эксперты всерьез обсуждают возможное усиление присутствия армии на границе с КНДР в связи с возможным корейско-американским конфликтом.

«Это обычная практика, когда соседи дерутся, наша страна укрепляет свои рубежи. Это было всегда, и, думаю, так происходит и сегодня. Хотя должен отметить, что это лишь мое мнение. Как оно есть на самом деле, я пока точно не знаю», – подчеркнул один из экспертов.

Офицер в отставке Станислав Синицын отмечает, что стягивание сил к границам – превентивная необходимость в данной ситуации.

«В последнюю неделю на территории Приморского края наблюдается перемещение военной техники различными видами доставки в южные районы края. Многие это связывают с обстановкой на Корейском полуострове. Судя по кадрам, везут артиллерийские системы, которые либо поддерживают и сопровождают пехоту в наступлении, либо встречают плотным огнем агрессора. Поскольку перемещения иных военных частей не видно, то остается, скорее всего, как вариант использовать эти артсистемы для предотвращения массового воздействия извне. На случай сухопутного вторжения, если северокорейцы побегут в сторону границы с Россией», – отмечает бывший военнослужащий.

По его словам, неоднократные действия КНДР, связанные с запуском ракет, и декларирование наличия ядерного оружия не могут остаться без самого пристального внимания всех близлежащих стран, в том числе и России. Поэтому быть готовым к неожиданностям военного характера – одна из главнейших задач вооруженных сил любой страны.

«Подобные переброски войск, как правило, проходят строго по распоряжению военного руководства высшего уровня, поэтому перемещение военной техники говорит о том, что руководство нашей страны ситуацию отслеживает и принимает целесообразные меры. Тем более что перемещаемая техника зачастую самостоятельно может применяться ограниченно, поэтому говорить о "какой-то войне" неуместно. Это превентивная необходимость в данной ситуации.

Горький опыт 41-го года показал степень недооценки заблаговременной подготовки. На практике, при возникновении обострения обстановки, тем более инициированной военным компонентом, вооруженные силы всех стран-соседей, конечно же, усиливают бдительность, и наша страна – не исключение. КНДР уже не первый раз нарушает спокойствие в регионе, поэтому данная ситуация заслуживает внимания», – подытожил собеседник.

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Екатерина PL