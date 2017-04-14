В Тынде предприятие задолжало более четырех миллионов рублей зарплаты своим работникам
Администрация компании «Строительная буровая компания–15» не выплатила 107 работникам зарплату за февраль 2017 года. Общая сумма задолженности составила более четырех миллионов рублей. В ситуацию вмешались Тындинская городская прокуратура и областная инспекция труда.
Тындинский прокурор в отношении директора компании возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат». Дело для рассмотрения по существу направили в Государственную инспекцию труда по Амурской области.
Кроме того, директору «Строительной буровой компании–15» прокуратура внесла представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений и привлечь виновных лиц к ответственности.
Требования прокурора удовлетворены: бухгалтер организации привлечена к дисциплинарной ответственности, а задолженность по зарплате выплачена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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