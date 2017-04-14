Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:04 0

В Тынде предприятие задолжало более четырех миллионов рублей зарплаты своим работникам

В Тынде предприятие задолжало более четырех миллионов рублей зарплаты своим работникам
Фото: newsorel.ru

Администрация компании «Строительная буровая компания–15» не выплатила 107 работникам зарплату за февраль 2017 года. Общая сумма задолженности составила более четырех миллионов рублей. В ситуацию вмешались Тындинская городская прокуратура и областная инспекция труда.

Тындинский прокурор в отношении директора компании возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат». Дело для рассмотрения по существу направили в Государственную инспекцию труда по Амурской области.

Кроме того, директору «Строительной буровой компании–15» прокуратура внесла представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений и привлечь виновных лиц к ответственности.

Требования прокурора удовлетворены: бухгалтер организации привлечена к дисциплинарной ответственности, а задолженность по зарплате выплачена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 57

#происшествия #соцзащита

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В китайском аэропорту задержали самолет из-за драки супругов (видео)
Происшествия 7

Перекресток Комсомольской – Амурской в Благовещенске залило водой
В России и мире

Ведущий телеканала ​Fox News уволен за оскорбление Путина
Происшествия 6

В Благовещенске произошло лобовое столкновение двух Toyota Crown