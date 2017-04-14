В Тынде предприятие задолжало более четырех миллионов рублей зарплаты своим работникам

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Администрация компании «Строительная буровая компания–15» не выплатила 107 работникам зарплату за февраль 2017 года. Общая сумма задолженности составила более четырех миллионов рублей. В ситуацию вмешались Тындинская городская прокуратура и областная инспекция труда.

Тындинский прокурор в отношении директора компании возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат». Дело для рассмотрения по существу направили в Государственную инспекцию труда по Амурской области.

Кроме того, директору «Строительной буровой компании–15» прокуратура внесла представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений и привлечь виновных лиц к ответственности.

Требования прокурора удовлетворены: бухгалтер организации привлечена к дисциплинарной ответственности, а задолженность по зарплате выплачена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #соцзащита

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Василий Кленин