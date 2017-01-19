Французский художник решил почувствовать себя курицей и высидел цыпленка

Фото: dni24.com

21 день художник-акционист Абрам Пуэншеваль высиживал яйца. 19 апреля у него вылупился первый цыпленок. Экспериментатору осталось высидеть еще девять яиц, пишет «Петербургский дневник».

Как пишет Daily Mail, 44-летний художник начал свою акцию в конце марта. Решив проверить, что значит быть курицей, он собрался высидеть 10 яиц. Перформанс «Яйцо» проходит в прозрачном виварии в музее Palais de Tokyo в Париже. Художник сидит на специальном приспособлении, закутавшись в одеяло, и греет яйца, находящиеся внизу, теплом своего тела.

Задача Пуэншеваля — находиться около яиц круглые сутки, он может сделать только один 30-минутный перерыв за 24 часа. Рацион художника включает большое количество имбиря — это необходимо для поддержания высокой температуры тела, по меньшей мере 37 градусов Цельсия. По данным телеканала BFMTV, вылупляющиеся цыплята будут оставаться в музее 72 часа. Затем их отвезут на ферму отца художника.

Первый цыпленок появился на свет 19 апреля. Условия акции таковы, что Пуэншеваль обязан сидеть на яйцах, пока не вылупятся все цыплята.

Инкубационный период куриных яиц длится 21 день, и художнику приходится непросто. «Ему тяжело это далось. Он спал, сидя на яйцах. Это гораздо сложнее, чем когда он запер себя внутри камня», – рассказал представитель музея.

24 февраля художник на неделю заточил себя внутри полого камня. В 2014 году Пуэншеваль провел 13 дней внутри чучела медведя, питаясь червями и насекомыми.

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#животные #жизнь

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Нина Гвоздкова