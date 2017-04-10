Сроки экспертизы амурской информационной системы здравоохранения сдвинулись на май

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Во вторник, 18 апреля, в Арбитражном суде Амурской области состоялось заседание, посвященное проведению экспертизы региональной информационной системы здравоохранения Приамурья. Было принято решение о продлении сроков экспертизы до 22 мая 2017 года.

Как следует из материалов на сайте Арбитражного суда области, экспертизу информационной системы проводит одна из некоммерческих организаций Москвы. Расходы на ее проведение несет компания, которая поставила программное обеспечение амурскому минздраву.

В заседании от 18 апреля от организации, проводящей экспертизу, поступило ходатайство о продлении срока на 20 рабочих дней. Причиной назвали большой объем исследований. Все стороны не стали возражать против этого. Суд удовлетворил ходатайство, сроки продлили до 22 мая 2017 года. В этот же день состоится новое заседание по делу.

Как сообщало Амур.инфо, предполагалось, что 1 мая 2017 года региональная информационная система здравоохранения Приамурья станет частью единой всероссийской государственной информационной системы здравоохранения. Однако в эти сроки уложиться не удастся, так как система здравоохранения области фактически не состоялась. Основная причина в том, что амурский минздрав приобрел пять лет назад у одной из компаний неработоспособное программное обеспечение.

В самой компании, впрочем, его неработоспособность отрицают. В 2016 году минздрав начал судиться с поставщиком. В министерстве хотят принудить его привести программное обеспечение в порядок, чтобы с ним можно было полноценно работать.

По факту публикации на Амур.инфо о неработающей амурской информационной системе здравоохранения начала проверку региональная прокуратура.

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Александр Авдеев