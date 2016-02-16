В мае около Благовещенска заработает пункт пропуска «Силы Сибири»

Фото: ysia.ru

В мае 2017 года планируют ввести в эксплуатацию пункт пропуска газопровода «Сила Сибири» через Амур. На рабочей встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера сообщили, что строительство временного двустороннего пункта пропуска завершено. Его создали в рамках строительства подводного перехода трансграничного участка газопровода.

На встрече присутствовали первый заместитель премьера Государственного Совета КНР Чжан Гаоли и вице-президент CNPC Ван Дунцзинь.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2015 года «Газпром» и китайская CNPC подписали в Пекине соглашение о проектировании и строительстве трансграничного участка «Силы Сибири» включая подводный переход через реку Амур. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился установить смешанный грузопассажирский двусторонний пункт пропуска через госграницу РФ «Верхнеблаговещенский». Он появится на время строительства подводного перехода трансграничного участка газопровода через Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ.

На встрече в «Газпроме» стороны рассмотрели основные направления российско-китайского сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о проектах поставок газа из России в Китай, в том числе по «восточному» маршруту — газопроводу "Сила Сибири"», и о поставках с Дальнего Востока России. Отмечено, что на текущий момент построено более 650 километров магистрального газопровода «Сила Сибири», сварено в нитку 927 километров труб.

Участники встреч также обсудили вопросы взаимодействия в таких сферах, как хранение газа, газомоторное топливо, электрогенерация и проведение ралли «Шелковый Путь–2017» Россия — Казахстан — Китай, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#строительство #энергетика

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Василий Кленин