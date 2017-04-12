В Петербурге в стоматологической клинике увековечили зубную боль
В одной из стоматологических клиник Петербурга поставили оригинальный памятник – зубной боли. Его необычность в том, что, кроме искусственных материалов, автор использовала натуральные человеческие зубы, пишет портал «Сибмеда».
Арт-объект создан из искусственных материалов и натуральных человеческих зубов, удалённых у пациентов. С их согласия в распоряжении художника оказалось 403 зуба.
Памятник служит пропагандой соблюдения гигиены полости рта и профилактики кариеса. Пугающий арт-объект должен поспособствовать заботе о здоровье зубов и дёсен. Уже заявлено, что памятник зубной боли может экспонироваться на разных выставочных площадках.
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