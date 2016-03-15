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Сегодня, 14:02 0

Разработчики Facebook стремятся к управлению компьютером силой мысли

Разработчики Facebook стремятся к управлению компьютером силой мысли
Фото: www.eg.ru

Клавиатура компьютера может стать бесполезной. Об этом позаботится американская корпорация Facebook. Если ее разработки окажутся успешными, в будущем ни мышка, ни клавиатура пользователям не понадобятся, пишет «Экономика сегодня».

Разработки ведутся в отделе компании под названием Building 8. Его руководитель рассказала о соответствующих исследованиях на конференции, организованной Facebook в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).

По словам Дуган, в настоящее время управление компьютером силой мысли кажется нереальным, но это станет возможно гораздо раньше, чем многие предполагают. Она рассказала, что сейчас задача компании состоит в том, чтобы создать систему, которая бы позволяла записывать силой мысли 100 слов в минуту и не требовала вживления каких-либо элементов в тело человека.

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#технологии

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