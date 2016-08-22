В Благовещенске решат, стоит ли менять герб города

Фото: admblag.ru

В Благовещенске проведут публичные слушания по проекту нового герба города. По их итогам примут решение, следует ли изменить герб областной столицы.

Как сообщалось, инициативная группа горожан разработала и представила в городское управление культуры свой проект. По их мнению, исторический герб областной столицы, принятый в 1997 году, устарел и не соответствует современным геральдическим требованиям.

Публичные слушания «О гербе муниципального образования города Благовещенска» состоятся 4 мая в 17:00 по адресу: улица Ленина, 108/2 (зал заседаний). Принять участие в слушаниях может любой житель Благовещенска, достигший 18 лет.

Высказать своё мнение, желание или нежелание принятия нового герба города, а также внести свои предложения по новому проекту можно будет как лично, так и письменно, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Чтобы лично выступить с предложением или мнением при обсуждении проекта, горожанам нужно подать заявление о желании выступить на слушаниях в оргкомитет (улица Ленина, 133, кабинет 112) до 18:00 28 апреля в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Контактный телефон 595-687.

Здесь же от горожан, которые не смогут лично присутствовать на слушаниях, готовы принять обращения и предложения в письменном виде. Эти обращения будут учитываться при принятии окончательного решения по теме.

Кроме того, с 15:00 20 апреля до 18:00 28 апреля на площадке «Активный гражданин» (ag.admblag.ru) будет проходить социологический опрос: «Следует ли изменить герб муниципального образования города Благовещенска?». Для удобства пользователей на портале добавлен быстрый вход через социальные сети без дополнительной регистрации.

Просмотров всего: 222

#городская власть

распечатать

Александр Авдеев