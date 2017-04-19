Амурская студентка вошла в десятку лучших на Всероссийской олимпиаде по журналистике

Фото: vk.com

Студентка Амурского госуниверситета Дарья Заиченко вошла в десятку лучших на финальном этапе XII Всероссийской студенческой олимпиады «Журналистика». Ранее она и еще одна студентка АмГУ Анастасия Буслова заняли первое и второе места в отборочном интернет-туре, который проводился по федеральным округам, и обе прошли в финал.

Олимпиада проходила в Томске с 5 по 9 апреля и состояла из двух этапов. Сначала участникам предложили написать эссе на тему «Россия и коррупция: кто кого?», затем студенты должны были ответить на теоретические вопросы по профессиональным дисциплинам.

По результатам очного тура Дарья Заиченко получила специальный диплом в номинации «За высокий уровень профессиональной подготовки», заняв первое место в теоретическом туре и седьмое – по общему баллу, сообщает сайт АмГУ.

«Задания по теоретической части для меня были не сложными, – рассказала Дарья корреспонденту ИА «Амур.инфо», – А вот над эссе пришлось потрудиться. На самом деле, тем изначально было три, и только перед написанием один из нас выбрал одну из них. Досталась коррупция. А были еще "Роботы и журналистика" и "Современные 20-летние: кто они?". Тема неоднозначная, Хотелось ее объективно подать. А поскольку недавно были события – митинги, Навальный – сразу у всех у нас в одном направлении мысли пошли. И, кстати, довольно непросто было написать объективную картину. Я написала о том, что тема эта актуальна давно. Россия с коррупцией прочно сжилась. А прошедшие митинги важны, потому что люди стали говорить об этом. Разрушается общее мнение о том, что воруют все. Люди вышли и сказали, что это ненормально».

Для гостей была организована насыщенная культурная программа. Во время экскурсий они прогулялись по Томску и узнали его историю. Организаторы олимпиады провели для участников киновечер, предложив студентам просмотр фильма и его последующее обсуждение, организовали поход в Театр юного зрителя, ролевую игру и музыкальный вечер.

«Томск – красивый город, здесь много деревянных зданий, – делится впечатлениями Анастасия Буслова. – Радует, что жители и администрация города стараются сохранить старинный облик города, славящегося своим деревянным зодчеством. Здесь много интересных музеев, которые можно посетить. К сожалению, мы не успели побывать во всех».

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Василий Кленин