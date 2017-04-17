Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:35 0

В китайском аэропорту задержали самолет из-за драки супругов (видео)

В китайском аэропорту задержали самолет из-за драки супругов (видео)
Фото: rueconomics.ru

На полчаса пришлось задержать в китайском аэропорту Чаншуй рейс авиакомпании China Eastern Airlines. Своевременному вылету помешала драка супругов на взлетной полосе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ссора между семейной парой началась еще в очереди на посадку, а затем переросла в драку, рассказали работники аэропорта. По словам очевидцев, мужчина уронил свою супругу и начал махать кулаками над ее лицом.

На борт воздушного судна воюющим супругам подниматься запретили. Они были задержаны.

По данным полиции, пара находится в процессе развода.

Просмотров всего: 186

#Китай #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тынде предприятие задолжало более четырех миллионов рублей зарплаты своим работникам
Происшествия 7

Перекресток Комсомольской – Амурской в Благовещенске залило водой
В России и мире

Ведущий телеканала ​Fox News уволен за оскорбление Путина
Происшествия 6

В Благовещенске произошло лобовое столкновение двух Toyota Crown