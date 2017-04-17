В китайском аэропорту задержали самолет из-за драки супругов (видео)
На полчаса пришлось задержать в китайском аэропорту Чаншуй рейс авиакомпании China Eastern Airlines. Своевременному вылету помешала драка супругов на взлетной полосе, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ссора между семейной парой началась еще в очереди на посадку, а затем переросла в драку, рассказали работники аэропорта. По словам очевидцев, мужчина уронил свою супругу и начал махать кулаками над ее лицом.
На борт воздушного судна воюющим супругам подниматься запретили. Они были задержаны.
По данным полиции, пара находится в процессе развода.
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